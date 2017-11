Solá ratificó que Massa hizo “un impasse” tras la derrota en las elecciones: “no va a hablar hasta fin de año”

El diputado nacional del Frente Renovador Felipe Solá ratificó que el líder del espacio, Sergio Massa, hizo “un impasse” tras la derrota en las elecciones legislativas de octubre pasado y “no va a hablar hasta fin de año”.

“Sigue siendo el líder del espacio, pero después del resultado pensó que tenía que hacer un impasse. No va a hablar hasta fin de año. Es un impasse general”, sostuvo el exgobernador bonaerense.



En diálogo con Radio del Plata, el legislador opositor resaltó que el tigrense, quien no logró obtener una banca en el Senado, “se preocupa del tema de su espacio”, pero aclaró que lo hace “de una manera más retirada”.



Consultado sobre la posibilidad de que Massa intente acercarse a las filas de Cambiemos en 2018, Solá aseguró que el saliente diputado nacional no lo hará “ni mamado”.



Días atrás, el también legislador del Frente Renovador Marco Lavagna había anticipado que el dirigente opositor “va a estar seguramente trabajando con temas de seguridad a través de una fundación que se está armando. Tiene algunas propuestas de conferencias, temas de viajes”.



En ese sentido, el economista había remarcado que Massa “dentro del armado político del espacio es líder, por lo que va a seguir conduciendo la fuerza”, pese al hecho de que ya no ostentará ningún cargo público.



“En lo laboral se va a dedicar mucho al tema de seguridad y a la fijación de políticas públicas a través de la fundación. En eso trabajaremos”, había agregado Lavagna.