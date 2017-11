Murió Justina, la nena de 12 años que aguardaba un trasplante de corazón

Justina Lo Cane, la niña de 12 años que encabezaba la lista del Incucai para recibir un trasplante de corazón, falleció este miércoles en la Fundación Favaloro.

La niña padecía una cardiopatía transgénica que le fue diagnosticada cuando apenas tenía 18 meses de vida.



Después de estar más de 60 días en terapia intensiva, a comienzos de este mes, el estado de la nena pasó a crítico, por lo que necesitaba un trasplante de manera urgente, pero el órgano no apareció y falleció alrededor de las 10:00 de este miércoles en la Clínica Favaloro.



A través de un comunicado en las redes sociales, la familia confirmó el deceso: “No podemos parar de llorar. Se nos fue el sol. Se nos fue Justina”.



“Esperó cuatro meses y luchó, con todas sus fuerzas, para que llegara ese corazón. Por múltiples factores que afectan al sistema de salud argentino nunca llegó la salvación para ella. Todos los que vivieron una situación igual lo saben. El sistema nunca juega a favor de los pacientes”, indicó.



En el comunicado, la familia manifestó: “Justina solo tenía a su papá, a su mamá, a Cipriano y Ceferino, a sus tíos, a sus abuelos, a su familia, a los amigos de su familia, a sus compañeros del colegio, a sus maestros, a toda la comunidad, a sus médicos y a todos ustedes luchando por salvarle la vida”.



“Con sus 12 años soportó y resistió, esperando. Soñando en su fiesta de cumpleaños el 9 de diciembre. Siempre apostando a salvarle la vida a los demás que estaban en su misma condición”, expresó.



En otro párrafo del texto, se destacó: “Justina es un ejemplo, de alguien, que antepuso la necesidad de otros, a su vida misma.



Nunca quiso que pidamos un corazón para ella: 'Papi ayudemos a todos los que podamos'. Nuestra LEONA quería que nadie pase por lo que ella pasó”.



“Paola y Ezequiel dieron todo por su hija. Lucharon para intentar salvarla convocando a miles de argentinos en esta campaña que llamamos #LaCampañaDeJustina. En su dolor, les envían un abrazo gigante. #Multiplicatex7 #LaCampañaDeJustinaDesdeElCielo, agregó.



En el final del comunicado, se menciona: “Justina se fue en paz, sabiendo que su lucha le salvó la vida a muchos que esperaban un trasplante. No llegó su corazón. No lo encontraron”.



“No podemos parar de llorar. Justina está en el cielo”, concluyó.



El pasado 7 de septiembre Justina había entrado de urgencia a terapia intensiva de la Fundación Favaloro y dos días después, cuando todos su órganos se descompensaron, la nena tuvo que ser conectada a un ECMO -soporte cardíaco y respiratorio- mientras aguardaba en Emergencia Nacional un corazón para el trasplante.



La misma Justina, junto a su familia y allegados, habían impulsado en las redes sociales la campaña denominada “MultiplicateX7”, que busca sumar donantes inscriptos en el registro nacional del Incucai.



Asimismo, #LaCampañadeJustina en las redes sociales había tenido el apoyo de artistas, deportistas, personalidades, medios de comunicación, periodistas y ciudadanos.



Este domingo, desde el Facebook de La Campaña de Justina habían manifestado que “su estado de salud era crítico y que cada día que pasaba le jugaba en contra”.



La familia de Abril Bogado, también de 12 años que murió el domingo 6 de noviembre tras recibir un disparo en la cabeza durante un robo en su casa de La Plata, tuvo la voluntad de donar el corazón de su hija para Justina, pero el órgano no era compatible con el de la nena.



La familia de Justina informó luego en un comunicado, que “debido al tipo de fallecimiento que tuvo, el corazón de Abril no era compatible con el de su hija”.



Ezequiel Lo Cane, padre de Justina, destacó el gesto de la familia de Abril y dijo: “Es hermoso lo que han hecho esos padres”.



Los profesionales explicaron que “no se pudo llevar a cabo el protocolo de diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos dada la inestabilidad hemodinámica de la niña, hecho que la llevó a un paro cardiaco irreversible, circunstancia que imposibilita la donación de órganos”.