Éxitoso Taller de Canto en el Centro Cultural “El Andén” de San Fernando

Entre las diversas actividades y los 250 talleres culturales gratuitos que ofrece el Municipio de San Fernando, se destaca Canto, que se dicta dos veces por semana en “El Andén” y también en la plaza Belgrano, los que atraen a una gran cantidad de vecinos interesados.

El taller de Canto que ofrece el Municipio, que está a cargo de la profesora Olga Santillán, junto a su asistente Gabriel Duarte, además de ser una actividad agradable, incluye el empleo de técnicas de afinado y cuidado de la voz.

Santillán explicó: “Es un taller completamente diferente a otros; acá en El Andén lo dictamos los lunes y miércoles, con aproximadamente 40 alumnos en cada uno. Y además, en la plaza Belgrano de Virreyes los miércoles de 10 a 12 a 30 alumnos. Invitamos a los que quieran venir, que se animen, aunque digan que cantan mal o desafinado como empezaron muchos de los que están aquí, pero hoy la mayoría está cantando. Lo que hacemos también es afinar el oído, que es más problemático que la voz”.



En cuanto a los alumnos del taller, Eduardo, vecino de Virreyes Oeste, relató: “Para mí esta es una experiencia muy especial. Soy docente, necesitaba cuidar mi voz y por eso hace cuatro años me acerqué al taller de Canto, que me mejoró muchísimo la voz a nivel áulico; no quedé más disfónico ni con dolor de garganta, y además descubrí que me gusta cantar. Entonces, aquí estamos, cantando y disfrutando”.



Ángeles, vecina de San Fernando, que concurre al taller junto a su madre, dijo: “Esto es hermoso; empecé el año pasado. Vine de otros lugares de canto acá para aprender otras técnicas y modos; me gustó mucho, y también el grupo que es muy lindo; nos hicimos muy amigos. Nos gusta cantar y pasarla bien un rato. Canto desde chiquita, y también canté en escenarios, aprendí a estar frente a mucho público; la verdad que es una muy linda experiencia”.



Heraldo, otro sanfernandino, que es además Comandante de Bomberos, afirmó: “Tengo que agradecerle al Intendente Andreotti la gentileza de darnos esta oportunidad, que no en cualquier lado se puede tener. Hay que agradecerlo y pagarle con bien. Para mí esto es una satisfacción y un orgullo estar con gente que trabaja así. Se lo recomiendo a los vecinos”.

Aquellos interesados en empezar el taller de Canto pueden dirigirse al Centro Cultural El Andén (Rosario al 100 y Madero) los lunes de 18.30 a 20.30 y miércoles de 18 a 20 horas, y también a la plaza Belgrano (Cordero y French - Virreyes) el miércoles de 10 a 12, con fotocopia de DNI.



“Están todos invitados, no importa el lugar donde vivan. Realmente es un privilegio dictar el taller acá, gracias a la gestión del Intendente Luis Andreotti que nos permite hacerlo en este lugar”, finalizó Santillán.