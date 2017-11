Tigre logró su primer triunfo en el torneo al vencer a Estudiantes

Luego de tanto bregar y que la suerte le fuera esquiva, Tigre alcanzó su primer triunfo en el torneo de la Superliga al vencer esta tarde a Estudiantes de La Plata por 1 a 0, en el partido que disputaron en Victoria por la novena fecha.

Los goles del “matador” fueron obra de Matías Pérez García, de penal, a los 26 minutos del primer tiempo, y el mediocampista del “pincha” Iván Gómez, a los 19 del complemento, en contra de su valla.



Este fue el primer triunfo de Tigre en el torneo, luego de cinco empates y tres derrotas, mientras que Estudiantes sumó su cuarta caída en el certamen.



En el arranque Estudiantes casi convierte en una jugada preparada a la salida de un córner, que terminó en las manos de Crivelli, y anunció que quería tener el protagonismo.



Parte de ese ocurrió y en parte no, porque Tigre tuvo a Matías Pérez Acuña y desde sus ideas logró emparejar las acciones y a los 20 Menossi remató desde afuera del área y controló Andújar.

En una jugada fortuita, luego que Zuqui quiso despejar un centro desde la derecha, el árbitro Merlos sancionó penal por una mano del mediocampista y Pérez García abrió el marcador con un remate al medio del arco.



Estudiantes no tuvo la reacción de otros cotejos, porque el colombiano Otero nunca pudo imponer su velocidad, la “Gata” Fernández tomó malas decisiones y la defensa estuvo lejos de la seguridad necesaria.



A Tigre no le sobró demasiado, pero las modificaciones que implementó Caruso Lombardi le dieron el resultado esperado, en especial Iritier, quien en una jugada personal, desbordó a Shunke, remató al arco y tras pegar en Iván Gómez, descolocó a Andújar para el 2-0 que sería definitivo.

Poco hizo Estudiantes para merecer llegar al empate, y Tigre sacó provecho a la mala tarde de su rival y a la necesidad de sumar de a tres por primera vez en el torneo.

.

Síntesis:

Tigre: Federico Crivelli; Alexis Niz, Carlos Rodríguez, Gastón Bojanich; Maximiliano Caire, Mathías Abero; Lucas Menossi, Renzo Spinaci, Matías Pérez Garcia; Lucas Passerini y Lucas Janson. DT: Ricardo Caruso Lombardi.



Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Gastón Campi y Sebastián Dubarbier; Fernando Zuqui, Iván Gómez, Israel Damonte y Lucas Rodríguez; Gastón Fernández y Juan Otero. DT: Lucas Bernardi. .



Gol en el primer tiempo: 26m Matías Pérez García (T), penal.

Gol en el segundo tiempo: 19m Gómez, en contra (T).

Cambio en el primer tiempo: 24m Marco Borgnino por Dubarbier (E).

Cambios en el segundo tiempo: 15m Javier Iritier por Janson (T), 17m Lucas Melano por Fernández (E), 24m Stracqualursi por Passerini (T), 25m Bautista Cejas por Damonte (E), 31m Imperiale por Carlos Rodríguez (T).



Tigre 1 - Estudiantes (LP) 0.

Estadio: José Dellagiovanna (Tigre).

Árbitro: Andrés Merlos.