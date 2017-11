Horóscopo correspondiente al lunes 20 de noviembre de 2017

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL).

Debería tratar de no malinterpretar algo que le dirán. A veces las buenas intenciones no podemos verlas el punto es tratar. Comienzo de una actividad.

Sugerencia: ser abiertos.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO).

La calidad de manera de encarar una conversación le dará el resultado. Día ideal para reuniones en las que las formas y la inteligencia aportarán el resultado que espera. Sugerencia: la cordialidad siempre es mejor.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO).

No imagine cosas que después notará que se equivocó. Trate de dialogar con su pareja los dos lo están necesitando. Una oportunidad de rehacer una sociedad comercial, revea. Sugerencia: no cerrar para siempre las puertas.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO).

Supera un inconveniente que creía imposible en su lugar de trabajo. Logra hacer que lo escuchen. Una voz interior le hablará sobre una actitud que deberá tener aunque no quiera. Sugerencia: la evolución.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO).

Logra comprobar una suposición suya en el plano afectivo. No se sienta mal frente a actitud que le manifiestan, trate de comprender lo que le dicen. Sugerencia: no siempre la gente se equivoca.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE).

La prueba de una situación engorrosa la tendrá usted en sus manos. Hable con la persona indicada de su lugar de trabajo. No desista de una cita. Sugerencia: la justicia.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE).

Una posible reunión laboral le dará la posibilidad de hacer una propuesta que le resultaría favorable. Sepa plantear sin miedo sus pretensiones. Sugerencia: luchar por lo propio.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE).

Claridad y sentimiento en encuentro con alguien que viene de su pasado. El reencuentro es una posibilidad buena para retomar esa relación trunca. Sugerencia: no perder las esperanzas.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE).

La posibilidad de retomar una actividad laboral que en otro momento tenía. Su susceptibilidad no le jugaría a favor en una conversación que mantendría con alguien de su entorno laboral. Sugerencia: usar el tacto.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO).

La oportunidad de encontrarse con esa persona de su interés la tendrá hoy. Trate de hacer lo que siente sin temer perder. Una esperanza importante en el plano laboral. Sugerencia: saber que las cosas se aclaran alguna vez.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO).

Una nueva perspectiva se desarrolla en el plano laboral. Verá que sus cosas se encaminan hacia una mejoría. No se detenga por temor frente a lo que siente. Sugerencia: permitirnos sentir.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO).

No postergue esa reunión importante que debe tener con persona de su entorno laboral. Una sensación de tristeza puede aparecer luego de un diálogo intenso con un amigo. Sugerencia: ayudar sin sufrir a la par para poder ser objetivo.