Horóscopo correspondiente al sábado 18 de noviembre de 2017

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Busca una nueva oportunidad de rehacer su vida afectiva, supera ciertos sentimientos de culpa. La recuperación de algo perdido lo alienta a salir adelante. Sugerencia: no quedarse en estados de dolor.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Lo que busca en el plano económico podría lograrlo si tolera los pasos previos. Sepamos quelas cosas no se dan cuando nosotros queremos sino cuando tienen que darse. Sugerencia: la aceptación y no la testarudez.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Se impone una nueva meta que tiene que ver con lo personal. No todo es como piensa en su relación de pareja, debería entender que cada uno tiene sus razones y que debemos escucharlas. Sugerencia: no cerrarse.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Hay una expectativa nueva en su lugar de trabajo. Lo observan personas de importancia que quieren darle una oportunidad de crecimiento. Se ilumina su corazón por alguien nuevo. Sugerencia: estar seguro de uno mismo.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- La conquista esperada en el plano afectivo. Todo sería como en otro momento en el sentido de sus ganas. Cada sensación de logro en el plano de sus actividades lo ayudará a realizar su verdadero despegue. Sugerencia: saberse triunfador.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Entretenida jornada en la que la picardía y el buen humor se conjugarían para salir exitoso de reuniones en las que su objetivo es su crecimiento y su reconocimiento. Sugerencia: ser carismático.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Ventana al éxito en el plano de sus actividades. Trate de abrirla realmente y no postergarse por temores que no lo ayudan en nada. El amor toca su parte más íntima. Sugerencia: vencer nuestros propios obstáculos.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)- La esperanza de rehacer una sociedad en el plano de sus actividades estaría más cercana de lo que imagina. Lo que a veces nos parece imposible es posible. Sugerencia: no ser derrotista.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Se prepara una nueva forma de actuar en usted que es la de hacer cosas por motus propio. La independencia en el plano laboral es algo positivo pero sacrificado, y Sagitario tiene capacidad de hacerlo. Sugerencia: probarse.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Dominio y seguridad en encuentro con alguien que en algún momento lo habría defraudado. Deje que los demás también tengan la oportunidad de retractarse y de superar errores. Sugerencia: la evolución de todos.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Lo que le resultaría embarazoso es una conversación con alguien que no comprende su posición. A veces las cosas en el plano laboral tienen sus complicaciones. Sugerencia: manejarse con tranquilidad y no irritarse.



ACUARIO (21 DE ENERO19 DE FEBRERO)- Hallazgo y acertijo en situación que se da en su lugar de trabajo. Todo está encaminado para que usted pueda comenzar una nueva etapa en el plano afectivo. Superación. Sugerencia: permitirse ser feliz.