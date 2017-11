Incertidumbre en el deporte olímpico argentino por la reforma que modificaría el financiamiento del ENARD

El presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Gerardo Werthein, y muchos deportistas olímpicos se expresaron en desacuerdo hoy con la reforma tributaria que modificaría el financiamiento del Ente Nacional de Alto Rendimiento (Enard), que desde su creación recibió más de 2.500 millones de pesos enviados directamente a los atletas.



Desde la promulgación de la ley 26.573, en diciembre de 2009, el Enard ayudó a innumerables deportistas, que en la mayoría de los casos dejaron de tener que desembolsar de sus bolsillos el dinero para participar de torneos, Mundiales o comprar los materiales necesarios para practicarlo.



En un comunicado que lleva el logo del COA, los deportistas señalaron su rechazo a la posibilidad de perder el financiamiento del ENARD.



“No somos políticos, pero fuimos al Congreso para explicarles a los legisladores porqué necesitábamos crear una herramienta transformadora. Siete años después nos preguntamos. POR QUÉ SE PROPONE ESTA VUELTA AL PASADO? QUIEN SE BENEFICIA?. Nosotros sí sabemos a quienes afecta”, indicaron.



En ese sentido agregaron: “Para nosotros, la profesionalidad y la transparencia del ENARD fueron al principio de una nueva época. Dejamos atrás las imposibilidades y las excusas; sólo nos dedicamos a trabajar para ganarle a los atletas que representan a otra bandera”.



El financiamiento a este Ente se realizaba con un impuesto de 1 por ciento a la facturación de la telefonía móvil, que según la reforma tributaria impulsada por el Gobierno nacional que fue enviado a la Cámara de Diputados.



El artículo 124, que consta de una sola línea, afirma: “Derógase el inciso a del artículo 39 de la ley 26.573”.



En los hechos, el financiamiento del Enard dependerá ahora directamente del Gobierno nacional, aunque se negocia por estos días la variabilidad del aporte, porque el 1% de la telefonía móvil dependía de lo que consumieran los argentinos con sus celulares.



“Lo importante es que no está en tela de juicio si el Enard va a continuar o no. El Estado, a través de eliminar impuestos, busca motorizar la economía. La financiación será del Estado y no veo que el Ente pierda independencia”, explicó el secretario de Deportes de la Nación, Carlos Mac Allister, en declaraciones al diario La Nación.

.

Las reacciones en las redes sociales

Lo cierto es que a través de las redes sociales tanto Werthein como los propios deportistas que se verían afectados iniciaron una campaña para intentar impedir la modificación, justo en un año en el que Buenos Aires será sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud.



“Estamos todos trabajando en la búsqueda de una solución para todos nuestros deportistas y para el @enard. Confío en que encontraremos una solución entre todos”, publicó Werthein en su cuenta oficial de Twitter.



“No estamos de acuerdo con la reforma. El Enard es un buen ejemplo de gestión y buena gobernanza y cubre en tiempo y forma las necesidades de los atletas. El Enard es de los atletas. No puede ser un apéndice del Estado. Sería una mala decisión”, agregó el presidente del COA en el diario La Nación.



“Sería un gravísimo error. Ojalá que no hagan la reforma”, consideró Santiago Lange, medalla dorada en yachting en los últimos Juegos Olímpicos de Río 2016.



“Es ir en contra de los sueños de los deportistas. Hablé con todos, están en desacuerdo, y los chicos están preocupados”, sostuvo por su parte Juan Curuchet.



La incertidumbre reina en el olimpismo argentino, que perdería su autonomía al depender directamente del Estado, que además debería modificar el presupuesto 2018, donde no estaba contemplada esta erogación para el deporte.