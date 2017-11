Andreotti recibió a jóvenes ganadores del Sudamericano de Canotaje

En el torneo, disputado en Canelones (Uruguay) participaron Francisco Monti y Gianluca Silvestre Amicic. Los vecinos, de 14 años de edad, fueron recibidos en el Palacio Municipal por el Intendente Luis Andreotti

El Intendente Luis Andreotti recibió a los jóvenes deportistas en su despacho junto al Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso, y expresó: “Estamos contentos, porque siempre es importante tener deportistas que se destacan a nivel internacional y local, pero sobre todo demuestra que ponen mucha voluntad y constancia en la práctica, que es lo que tratamos de fomentar a través de nuestros Polideportivos, y de clubes como el San Fernando, que es un orgullo que tenemos y del que surgen deportistas de primer nivel. Junto al deporte, trabajamos para tener una ciudad con buena calidad de vida, y con gente buena que tiene fe y esperanza”.



Y agregó: “Siempre digo que es importante poner una mano en el hombro; todos necesitamos eso desde que nacemos, así que el Municipio, que es el centro de nuestra comunidad, tiene que hacerlo porque un deportista que se destaca es un ejemplo para el otro; y creo que el deporte es fundamental para lograr una sociedad inclusiva e integradora”.



Andreotti destacó con orgullo, además, que se está evaluando la fecha de inauguración del “Poli” 9, en tanto que el N° 10 está iniciando su construcción al lado del río, y que será especial por los tipos de deporte que se practicarán al aire libre allí.



Francisco Monti y Gianluca Silvestre Amicic, ambos de 14 años, compitieron hace dos semanas en el Sudamericano de Canotaje de menores, cadetes y master en Canelones (Uruguay). Francisco resumió: “El resultado fue que salimos subcampeón en bote doble, y campeón en un cuatro. Argentina tuvo un nivel muy bueno, porque salió campeón en el Sudamericano. Es la primera vez que represento al país, y no tenía ni idea lo que iba a pasar. Algo así es diferente a cualquier otra regata. Y también me da orgullo haber representado a San Fernando”.



Y Gianluca aportó: “Fue una experiencia muy linda; haber clasificado para representar al país era una meta a la que siempre quise llegar. Girar la cabeza después de la llegada y ver que ya estaba adentro fue una sensación muy gratificante. No fuimos con expectativas altas ni creímos que fuéramos a ganar; preferimos no pensar en resultados y hacer lo mejor que pudiéramos en la competencia. Al final, ganamos un K4, quedamos segundos en K2, y por mi parte quedé cuarto en K1; fue excelente para ganar experiencia”.



“Cuando me contaron que nos recibiría el Intendente Luis Andreotti, no lo podía creer; porque imaginé que llegaría a continuar mi vida y seguir entrenando, y me llega esta novedad; realmente, me puse muy contento. Creo que la clave del éxito es organizarse para entrenar tranquilo y concentrarse en eso; al principio, los resultados no van a ser lo que uno espera, pero hay que seguir esforzándose porque tarde o temprano los resultados llegan solos”, completó.



El Jefe Comunal finalizó: “Siempre apostamos al deporte; una muestra de esto son nuestros Polideportivos, y la cantidad de vecinos que concurren a ellos, porque aparte de inclusión, el deporte también es integración. No queremos una sociedad dividida, sino una en la que estemos todos en paz, vivamos bien y tengamos buena calidad de vida”.