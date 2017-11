Continúa la intensa búsqueda del submarino con el que se perdió comunicación

El Comando Naval de Tránsito Marino activó hoy un operativo de búsqueda y rescate del submarino "ARA San Juan", con el que se perdió comunicación desde el último miércoles.



Las primeras informaciones indicaban que se había generado un corte de energía que generó un incendio en el banco de baterías del navío, pero esto fue desmentido por la Armada Argentina.



El submarino, que operaba a la altura de Puerto Madryn, lleva una tripulación de 44 marineros, entre oficiales y suboficiales, y se encontraba viajando desde la Base Naval Ushuaia a su apostadero habitual de la Base Naval Mar del Plata.



Para el operativo de rescate se asignaron dos naves de superficie equipadas con "sonar" (técnica que se vale de la propagación del sonido debajo del agua para detectar el rebote de las ondas en otros buques), y dos aviones que sobrevuelan la zona en la que se perdió el contacto.



El submarino estaba operando junto a otras unidades de la flota de mar, en tareas de control de la zona económica exclusiva.



Enrique Balbi, vocero de la Armada Argentina, confirmó este viernes que aún no hallaron al submarino, pero aclaró que "sólo se perdió la comunicación" y que hasta el momento "no hay indicios graves" sobre lo que le pudo haberle ocurrido al navío.



"Por ahora hay una pérdida del enlace de comunicaciones. No está perdido. El último contacto fue el miércoles, por lo que ayer por la tarde se inició con un operativo homologado internacionalmente para encontrarlo. Pero ya era de noche y la meteorología no nos ayudó", explicó Balbi.



El portavoz aseguró que la Armada busca el buque en la zona por la que se supone que debería estar, en una sector alejado de la costa a la altura de la ciudad de Puerto Madryn.



"Se le ha ordenado a todas las estaciones de comunicaciones terrestres a lo largo del litoral argentino la búsqueda preliminar y extendida de las comunicaciones y escucha en todas las posibles frecuencias de transmisión del submarino", afirmaron desde la fuerza.



"Al momento no tenemos novedades de haber concretado enlace de comunicaciones o visual ni de un incendio en la zona de baterías. Si hubiese pasado algo importante, se habría emitido una señal especial y eso no ocurrió", agregó el vocero, desmintiendo las versiones que circularon en las últimas horas.



Según explicó Balbi en declaraciones a la prensa, un buque de ese tipo puede mantenerse sumergido hasta dos días antes sin necesidad de subir a la superficie para recargar las baterías eléctricas.



"También puede estar navegando en superficie sin ningún tipo de inconvenientes", explicó el vocero.



Según informó en un comunicado la Armada, el Comando de la Fuerza de Submarinos con asiento en la Base Naval Mar del Plata y responsable de la ejecución del Plan SARSUB, tomó contacto con los familiares de los 44 tripulantes embarcados, "a los efectos de mantenerlos informados del desarrollo de las operaciones de localización y los motivos de la pérdida de las comunicaciones, continuando con el protocolo previsto". .