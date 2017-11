Los intendentes se unen y bloquean la continuidad de Espinoza en el PJ bonaerense: Menéndez presidiría el partido

Más de 40 intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires coincidieron en la necesidad de que uno de ellos encabece el PJ boanerense, en un movimiento que apuntó a bloquear la reelección del diputado electo Fernando Espinoza al frente de esa fuerza, por lo que el jefe comunal de Merlo, Gustavo Menéndez, quedó a un paso de liderar el Consejo provincial partidario.



Luego de arduas negociaciones y disputas, los intendentes peronistas se abroquelaron para cerrarle el paso a Espinoza y también vetar la posibilidad de que dirigentes como el ex canciller Jorge Taiana o el diputado provincial Juan José Mussi encabezaran el PJ bonaerense.



Los intendentes coincidieron en la necesidad de que sean los jefes comunales quienes pasen a definir la mecánica partidaria y designaron a Menéndez, un intendente que transita su primer mandato y que viene de festejar un triunfo de sus candidatos a concejales en los últimos comicios legislativos.



Según indicaron voceros partidarios, Menéndez estaría secundado por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, en tanto que aún restaba definir si Espinoza declinaba su postulación o finalmente habría internas el próximo 17 de diciembre.



Este jueves se registraron en primer término reuniones de los intendentes de la Primera y de la Tercera Sección Electoral en forma separada.



Del encuentro de la Tercera Sección también participó Espinoza, quien no obtuvo el respaldo de los jefes comunales del Sur del Gran Buenos Aires para liderar una lista de unidad.



En una segunda instancia, los intendentes de San Martín, Gabriel Katopodis; de Escobar, Ariel Sujarchuk y de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, por la Primera Sección Electoral, y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Gray, por la Tercera, mantuvieron un encuentro en el que redondearon el respaldo de los intendentes del Gran Buenos Aires a la propuesta de que Espinoza no tuviera continuidad.



En ese contexto, los intendentes del interior bonaerense, plantearon la necesidad de una lista de unidad y se alinearon con la propuesta de los mandatarios locales del Gran Buenos Aires.

De esa forma, más de 40 intendentes respaldaron una postulación de Menéndez, a quien se ubica en un lugar "simbólico" de cara a dar una "señal de renovación" y de primacía de los intendentes al interior del partido, según señalaron voceros de ese sector.



Espinoza contaba inicialmente con el respaldo de Walter Festa (Moreno), Francisco "Paco" Durañona (San Antonio de Areco, Verónica Magario (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Patricio Mussi (Berazategui), aunque el aval mayoritario a la postulación de Menéndez le fue restando apoyos.