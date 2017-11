Randazzo le pidió a Vidal que coparticipe el “fondo del conurbano” a municipios

Luego del silencio en el que se refugió tras su participación electoral como candidato a senador nacional, el exministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo reapareció en las redes sociales para apoyar el reclamo a la gobernadora María Eugenia Vidal para que coparticipe el Fondo del Conurbano a los municipios.

A través de un posteo en Twitter, Randazzo recogió el guante del pedido del intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, quien solicitó que los fondos ganados por la provincia luego del pacto fiscal al que suscribieron todos los gobernadores, “esté destinado a obra pública y seguridad, y no utilizado para sueldos o gastos corrientes”.



“Totalmente de acuerdo con lo que plantea Gabriel. Es imprescindible que esos fondos se destinen a mejorarle la vida a todos los bonaerenses”, publicó el exministro en su cuenta de Twitter.



Katopodis fue el único jefe comunal importante del conurbano que no le soltó la mano a Randazzo en su armado electoral (denominado “Cumplir”) ya que una importante cantidad de intendentes enrolados en el Grupo Esmeralda que al comienzo lo acompañaban se pasaron a las filas del frente kirchnerista Unidad Ciudadana, al calor de las encuestas.



El resultado de Randazzo en las elecciones no fue demasiado auspicioso: su candidatura apenas cosechó el 5,3 por ciento de los votos y sólo logró colar en la Cámara de Diputados al intendente de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca, quien pasaría a formar parte del bloque Justicialista.