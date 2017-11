16/11/2017 - 21:02 | Economia / Una familia necesitó ingresos por 16.310 pesos en octubre para no ser pobre Herramientas: Compartir: Una familia de cuatro integrantes necesitó en octubre ingresos por 16.310,9 pesos para no ser considerada pobre en la Ciudad de Buenos Aires, y 7.970,1 pesos para no caer en la indigencia, según informó hoy la Dirección General de Estadísticas del gobierno Porteño. La Canasta Básica Total (CBT) registró en octubre un costo de 16.310.9 pesos y creció un 1,7% respecto de septiembre y acumula en el año un aumento del 19,5%.



En los últimos doce meses, la canasta total, que define el nivel de pobreza, acumula un aumento del 22,3% según las cifras oficiales del organismo estadístico porteño.



La Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró en octubre un costo de 7.970,1 pesos y aumentó un 0,6% respecto de septiembre y acumula un alza del 18,1% en los primeros diez meses del año.



La canasta alimentaria, que define el nivel de indigencia, registró un aumento del 19,3% desde octubre del año pasado.



Las cifras corresponde a una familia tipo compuesta por una mujer y un varón de 35 años de edad, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años.



Para pertenecer a la clase medía la estadística oficial señala ue una familia tipo necesitó en octubre pasado ingresos por 26.265,9 pesos de ingresos mensuales totales por hogar.



Los datos de la canasta de consumo siempre se anticipan a los del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que se darán a conocer el próximo martes con un relevamiento más amplio que incluye al conurbano bonaerense.



El relevamiento de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) la Canasta Básica Alimentaria (CBA) porteña tuvo en octubre un costo de $6.129, mientras que el costo de la Canasta Básica Total (CBT) llegó a los $13.967,50 .