Se estira la pelea por el PJ bonaerense: Espinoza quiere repetir y Menéndez se postula por la “renovación”

Al filo del plazo legal para el cierre de listas, se mantenía hoy la incógnita acerca de quién será el dirigente elegido para conducir el PJ bonaerense, en medio de una pulseada entre dos sectores.



Quien asomaba con mayores posibilidades es el actual titular Fernando Espinoza, quien suma la adhesión del kirchnerismo y de los movimientos sociales, pero también tenía aspiraciones el jefe comunal de Merlo, Gustavo Menéndez, apoyado por un conjunto de intendentes que reclaman una “renovación”.



A contrarreloj y en medio de febriles negociaciones, se desarrollaba esta noche un encuentro de intendentes en la sede nacional del PJ (Matheu 130) para intentar destrabar la interna y confluir en una lista de unidad, para de esa manera dar cumplimiento formal a la designación de nuevas autoridades, evitando así un escenario de competencia electoral.



El apuro de cerrar la interna antes de la medianoche, cuando vence el plazo legal para la presentación de listas, tiene que ver con la amenaza que dejó trascender el sector del duhaldismo de una supuesta impugnación del proceso electoral y pedido de intervención judicial.



La terna de candidatos comenzó a depurarse este miércoles con la declinación de la candidatura del intendente de Moreno, Walter Festa, cercano a La Cámpora e impulsor de un “peronismo kirchnerista”.



A diferencia de los “renovadores”, Festa es partidario de excluir del proceso de reorganización partidaria a figuras como Sergio Massa, Diego Bossio, Miguel Pichetto y otros dirigentes que confrontaron con Cristina Kirchner.



Si bien su encuadramiento al kirchnerismo no es tan claro como el de Festa, el caudillo matancero es visto por “los renovadores” como un dirigente que quedó demasiado pegado a Cristina Kirchner durante las últimas elecciones legislativas, ya que no sólo fue candidato a diputado nacional (electo) en la lista que encabezaba la expresidenta sino que fue un hombre clave en la arquitectura de Unidad Ciudadana, al aceptar que su propio partido, el PJ, quede en lo formal afuera de la nueva alianza kirchnerista.



Ese factor, sumado al desgaste de haber estado al frente del PJ bonaerense en un período de derrotas para el justicialismo, hizo que varios intendentes breguen por una “cara nueva” que oxigene al partido en lo institucional y que permita avizorar una etapa de “renovación”.



El nombre que surge de esta vertiente renovadora es el exmassista Menéndez, quien cuenta con la venia del otro intendente fuerte del conurbano Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), además de Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Juan Pablo de Jesús (Partido de La Costa), entre otros.



A Espinoza lo apoyan Festa, Francisco “Paco” Durañona (San Antonio de Areco, Verónica Magario (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Patricio Mussi (Berazategui).



La danza de nombres para presidir el PJ bonaerense no se agota en Espinoza y Menéndez: también son mencionados Fernando Gray (Esteban Echeverría), Julio Pereyra (Florencio Varela), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Mario Ishii (José C. Paz).



Según supo NA, el mandamás de José C. Paz era proclive a designar este jueves una conducción provisoria y postergar el llamado a elecciones para mayo, aunque esta medida era desalentada por la gran mayoría de los intendentes, conscientes del riesgo de que se intervenga judicialmente el partido.



Fuentes del justicialismo provincial aseguraron a NA que la fumata blanca con la unción del candidato de unidad recién se daría a conocer poco antes de la medianoche de este jueves.