San Fernando y el Colegio de Psicólogos de la Provincia trabajarán juntos en temáticas de salud mental

El Intendente Luis Andreotti, y el Presidente del órgano colegiado bonaerense, Lic. Pedro Salas, firmaron un convenio marco para trabajar en conjunto en política pública de prevención en enfermedades mentales.



Con el fin de implementar políticas públicas en temáticas de salud mental, el Intendente de San Fernando, Luis Andreotti, y el Presidente del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Lic. Pedro Salas, firmaron un convenio marco de cooperación. Estuvieron presentes los secretarios de Salud Pública, Desarrollo Humano y Política Ambiental, Alicia Andreotti, y de Gobierno, Luis Freitas, el Presidente del HCD, Santiago Aparicio; y concejales.



Alicia Andreotti manifestó: “Tenemos convenios con universidades y distintos colegios tanto públicos como privados, y este es un paso más que damos para hacer una trabajo junto al Colegio de Psicólogos de la Provincia a partir de una convenio marco de colaboración. El Intendente Andreotti lo acaba de firmar, y la idea es poder avanzar sobre diferentes temáticas que hacen a la parte de piscología, a partir de los anexos que sumemos al acuerdo suscripto”.



“San Fernando está teniendo una problemática que preocupa en salud mental –agregó-, y por eso hemos hecho una gran inversión con psiquiatras, psicólogos y el Centro de Salud ‘La Unión' que se ha especializado en la temática”.

El Lic. Pedro Salas, Presidente del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, afirmó que “es un convenio marco de cooperación mutua que nos va a permitir empezar a articular políticas públicas con el Municipio de San Fernando y, sobretodo, poder llegar a los más de 300 colegas que está trabajando y viviendo en esta ciudad; sabemos que la Comuna tiene algunas necesidades de profesionales, y podeos colaborar a resolver las problemáticas”.



En relación al éxito que han este tipo de convenios, asintió que “han dado resultado muy fructíferos porque nos permiten estar cerca de los vecinos y entender cuáles son las problemáticas que tienen, y podemos trazar políticas públicas en relación a la prevención, que es el primer nivel de la salud”.



La Directora General de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social, Lic. Gabriela Dell'Ollo, detalló la labor que realiza el Municipio. “Estamos trabajando con una cantidad de pacientes que va creciendo, son 500 semanales y 2000 mensuales, un volumen importante que tiene a dar respuesta a consultas individuales y a los colegios, y a los pacientes con grave estado”, afirmó.



“Y nuestra idea es trabajar la salud mental desde lo comunitario –completó-. Ya lo hacemos interdisciplinariamente pero los profesionales que están colegiados nos van a sumar a nuestra tarea diaria, con talleres en las escuelas, atención especializada en abusos sexual infantil o en discapacidad, y en todas las áreas que hagan falta y nos puedan ayudar”.



Por otro lado, Alicia Andreotti lamentó el deficiente servicio que hoy brinda el Hospital Provincial. “La Comuna no puede hace la parte de internación, porque corresponde al Hospital Provincial, que no dispone de los profesionales necesarios; no podemos tomar responsabilidades del segundo y tercer nivel de salud, por eso esperamos lo puedan resolver, para que podamos trabajar en equipo y cada uno atendiendo a las responsabilidad que le competen”, asintió.



Para temáticas de salud mental, el Municipio de San Fernando cuenta con el flamante Centro de Salud La Unión de 'Atención Médica y Asistencia Psicológica Familiar, Hospital de Día', ubicado en Ituzaingó 3650, barrio Aviación / Teléfono: 4714-6861