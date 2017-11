Sin cargos, Sergio Massa buscará mantenerse a flote a través de una fundación: impulsará políticas contra la inseguridad

Tras finalizar su mandato como diputado, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, buscará mantenerse en la arena política al frente de una fundación a través de la cuál impulsará políticas públicas, principalmente relacionadas con temas de seguridad.

Luego de la derrota que sufrió en las pasadas elecciones legislativas, en las que quedó tercero por detrás de Cambiemos y de Unidad Ciudadana, el tigrense llegará a los comicios presidenciales de 2019 sin un cargo público, ya que su mandato como legislador por la Provincia de Buenos Aires se vence el próximo 10 de diciembre.



Para no quedar relegado y mantenerse como uno de los referentes opositores, el diputado nacional será el líder de una fundación que apuntará a forjar políticas públicas, especialmente en un tema que desde sus inicios supo gestionar: la seguridad.



“Sergio va a estar seguramente trabajando con temas de seguridad a través de una fundación que se está armando. Tiene algunas propuestas de conferencias, temas de viajes”, indicó el diputado nacional Marco Lavagna.



La iniciativa apunta a formar una especie de Think Tank que elabore proyectos sociales pero desde una mirada alejada de lo partidario, explicaron fuentes del massismo.



El espacio ya cuenta con otra institución similar llamada Escuela de Gobierno, que preside a nivel nacional el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y busca formar y capacitar cuadros políticos.



En diálogo con Radio Rivadavia, su hijo y actual legislador opositor remarcó que Massa “dentro del armado político del espacio es líder, por lo que va a seguir conduciendo la fuerza”, pese al hecho de que ya no ostentará ningún cargo público.



“En lo laboral se va a dedicar mucho al tema de seguridad y a la fijación de políticas públicas a través de la fundación. En eso trabajaremos”, agregó Marco Lavagna.



De acuerdo con lo que trascendió, el líder del Frente Renovador se dedicará entre otras cosas a dar charlas sobre su libro “Así lo hicimos”, que repasa el trabajo que llevó adelante durante su gestión en Tigre para bajar el delito.



Además, algunas versiones indican que tiene pensado inaugurar un estudio jurídico o trabajar en la consultora del exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, quien escribió el prólogo de la mencionada publicación.



En las elecciones legislativas del último 22 de octubre, en las que competía como candidato a senador nacional por la Provincia de Buenos Aires, Massa quedó en el tercer lugar con 1.069.747 votos, muy lejos de los 3.529.900 de la boleta que encabezó la expresidenta Cristina Kirchner, quien se quedó con la banca de la minoría.



Una situación similar vivirá su aliada y líder del GEN, Margarita Stolbizer, que también concluirá su mandato como diputada nacional en escasos 25 días.



A diferencia del tigrense, ella continuará impulsando causas contra hechos de corrupción.