Subió a un colectivo y descubrió que el chofer era el mismo que atropelló y mató a su hijo en el 2012

Una mujer subió hoy a un colectivo para viajar desde la ciudad de La Plata hacia la Capital Federal y se encontró con que el chofer que manejaba era el mismo que atropelló y mató a su hijo hace cinco años, pese a estar inhabilitado legalmente para conducir.

Se trata de Carmen Lusardi, la madre de Ayrton Sires, el chico de 14 años que el 30 de julio de 2012 murió al ser atropellado por un colectivo de la empresa Plaza, en frente de la escuela Santa Marta a la que iba, ubicada en diagonal 80 y 40, de La Plata.



Por el hecho, el colectivero identificado como Juan Carlos Ibáñez había sido condenado en abril último a dos años y ocho meses de prisión (condena excarcelable) e inhabilitado para manejar por un período de ocho años.



Pero este miércoles, cuando la mujer subió al colectivo se encontró con el condenado, lo filmó con su celular y en el registrado lo desafió a que les contara a los pasajeros que él había matado a su hijo hace cinco años.



"Contale a esta gente por qué paramos, porque mataste a mi hijo hace cinco años y seguís manejando hijo de p... Decilo, contale a esta gente por qué paramos", le reprochó la mujer.



Y siguió: "saben que mató a mi hijo de 14 años en diagonal 80.



Asesinó a mi hijo. Fue a juicio y sigue manejando. Sabe que no tiene que manejar. No manejes nunca más, no tenés vergüenza".



En ese momento, el chofer detuvo el vehículo y le dijo a los pasajeros que no iba a continuar el viaje, mientras que la mujer llamó a la policía.



Tras la denuncia realizada, un móvil de la Policía llegó al lugar, labró el acta, lo trasladaron a la comisaría, y los pasajeros subieron a otro colectivo.



El hecho en el que falleció el hijo de Lusardi ocurrió el 30 de julio de 2012 alrededor de las 8:00 en la puerta de la Escuela Santa Marta, de la capital bonaerense.



El chico que iba a tercer año sufrió graves heridas al ser embestido por el micro de la empresa Plaza que conducía Ibáñez, fue arrastrado por varios metros y horas más tarde falleció en el Hospital San Martín.