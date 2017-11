Katopodis en la Audiencia Pública del Gas: “El gobierno sigue tomando decisiones que golpean a los trabajadores”

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, fue uno de los expositores en la Audiencia Pública por la tarifa del servicio de gas, que se desarrolla desde temprano en el Teatro de la Ribera.



Al respecto, el Jefe Comunal señaló: “Este gobierno hace las cuentas al revés, baja las jubilaciones y sube las tarifas. Aumentaron todos los servicios públicos, pero siguen funcionando igual y mucho más caro”.



Y continuó: “Nosotros vinimos a reclamar en esta Audiencia Pública un trato justo para las PyMEs, los comercios y los clubes de barrio de San Martín que no puede afrontar estos aumentos abusivos e irracionales. Necesitamos una tarifa PyME y una tarifa social accesible”.



El intendente también participó de las anteriores Audiencias Públicas por las tarifas de Gas y de Luz, representando las preocupaciones de los ciudadanos de San Martín. Además, Katopodis viene acompañando el reclamo de los vecinos, clubes y PyMEs frente al aumento de los servicios públicos con la presentación de medidas judiciales.



Por último, agregó: “El gobierno no escucha, sigue tomando decisiones que favorecen a las grandes empresas y golpean a los trabajadores. Este debate tiene que ser más útil, necesitamos que miren de manera más sensible lo que pasa con aquellos que menos tienen”.