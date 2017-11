14/11/2017 - 21:02 | Política / Ocaña: “De Vido no puede contar nada porque se involucraría el mismo” Herramientas: Compartir: La diputada nacional electa por Cambiemos, Graciela Ocaña, sostuvo hoy, con respecto a la carta que enviara días pasados el ex Ministro de Planificación, que "De Vido no puede contar nada porque está súper comprometido, se involucraría él mismo, está en un camino de amenazas” y agregó que “sólo le podría apuntar a Cristina Fernández de Kirchner”. En declaraciones a FM Cultura, la dirigente de Cambiemos señaló además que “Vanderbroele advirtió sobre la detención de Boudou y Nuñez Carmona y eso lo llevó a reflexionar y tomar la decisión de colaborar con la Justicia” y añadió que “la figura del arrepentido va a ser clave para develar la ruta del dinero k”.



Ocaña dijo también que “Nuñez Carmona tenía poder para obstaculizar la investigación, tal como lo expuso Lijo” y valoró su detención como “muy importante porque los datos de la investigación, como los números de cuentas bancarias”, desaparecen a partir del accionar de estas personas”.



Asimismo, la diputada electa apuntó a que “cuando se analiza cada área del Gobierno anterior se encuentra en todas hechos de corrupción” y expresó que “la propia ex Presidente se metió para proteger a Boudou y a las pruebas que lo involucraban en el caso Ciccone”.



Por último, Ocaña sentenció que “los argentinos queremos saber la verdad porque mientras yo denunciaba a Zanola y Capaccioli, De Vido y sus funcionarios los recibían en reuniones”.

