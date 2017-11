14/11/2017 - 19:59 | Espectáculos / Detuvieron a los “motochorros” que le robaron a Claudia villafañe Herramientas: Compartir: ver más imágenes Seis sujetos de nacionalidad colombiana fueron detenidos por personal de la Policía de la Ciudad tras varios allanamientos, acusados de formar parte de la banda de “motochorros” que asaltó a Claudia Villafañe, la ex esposa de Diego Maradona, el 25 de octubre pasado en Villa Devoto.

En aquella oportunidad, Villafañe fue abordada por tres motos tripuladas por dos hombres cada una y dos autos particulares.



Una vez asentada la denuncia, la Fiscalía Criminal y Correccional número 43 a cargo de Carlos Velarde ordenó la realización de las tareas investigativas correspondientes para dar con el paradero de los autores del hecho.



De esta manera, personal de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad comenzó con las investigaciones, que consistieron en analizar las cámaras de seguridad y las comunicaciones.



De esta manera pudieron descifrar las patentes de los vehículos involucrados en el robo.



Con esta información recabada, iniciaron las tareas de observación y seguimiento que culminaron con la detención de los seis implicados en la zona de los Tribunales de Comodoro Py, entre la semana pasada y principios de esta.



En el lugar se encontraron dos de los rodados que estaban siendo investigados y cinco hombres y una mujer, todos ellos de nacionalidad colombiana.



Luego de consultar con el Juzgado en lo Criminal y Correccional número 38, a cargo de Susana Wilma López, los imputados fueron detenidos y se procedió a requisar las pertenencias y los vehículos.



Finalmente se secuestraron tres automóviles, catorce teléfonos celulares, dos puntas de vidia (utilizadas para romper vidrios), cinco pares de guantes y una agenda con anotaciones.



Los criminales fueron trasladados a la dependencia de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad con el fin de aguardar las actuaciones judiciales correspondientes.



En tanto, en las próximas horas será citada Villafañe para ver si puede reconocer a alguno de los apresados como uno de los delincuentes que la saltaron.



El 25 de octubre pasado la ex esposa de Maradona se dirigía a la casa de su ex cuñado en Villa Devoto cuando “motochorros” le rompieron el vidrio de la camioneta y le robaron la cartera, el teléfono celular, las llaves de su casa y objetos de valor afectivo.



Si bien se indicó que ella había retirado dinero de un banco y también se lo habían robado, el abogado de ella, Fernando Burlando, negó que haya salido con efectivo de la entidad bancaria.



Tras el asalto, ella decidió perseguirlos hasta que los “motochorros” cruzaron la Avenida General Paz en dirección a la provincia de Buenos Aires y dio aviso a una garita policial del hecho que había sufrido.



Villafañe sufrió un corte en la mano, producto de una agresión que le propinaron durante el robo, y recibió algunos puntos de sutura.