14/11/2017 - 19:18 | Deportes / Mascherano, sin vueltas tras la derrota ante Nigeria: “en el segundo tiempo nos pasaron por encima” Herramientas: Compartir: El defensor de la Selección argentina Javier Mascherano no dio vueltas hoy para explicar la dura derrota ante Nigeria por 4 a 2 en un amistoso en Krasnodar, Rusia, y consideró que durante el segundo tiempo al conjunto albiceleste lo “pasaron por encima”. “Creo que hicimos un buen primer tiempo, pero después no estuvimos intensos como ellos y nos pasaron por encima. Creo que nos complicamos y una vez que te lo dan vuelta, cuando querés volver a retomar el partido, ya es tarde”, sostuvo.



En declaraciones a la televisación oficial del encuentro, Mascherano desestimó que la flaqueza defensiva de Argentina en el segundo tiempo se haya debido a la utilización de una línea de tres defensores.



“Eso lo tiene que evaluar el entrenador, pero creo que no es una cuestión de línea de tres o línea de cuatro, sino que ellos fueron más intensos y en el fútbol de hoy se termina pagando caro”, justificó.



En el mismo sentido se expresó su compañero de zaga Nicolás Otamendi, quien resaltó que el tiempo de trabajo y conocimiento es “poco”.



“Es poco el tiempo de entrenamiento, de conocernos, a Germán (Pezzella) le tocó jugar los dos partidos, en Ecuador también lo hicimos con línea de tres, pero a nosotros nos queda adaptarnos a lo que pide el entrenador para que salga lo mejor posible”, opinó.



“Vinieron los goles muy seguidos, sabíamos que ellos tienen delanteros muy rápidos arriba, y nosotros al ir a presionar arriba y no cortar, nos dificultó”, agregó sobre el desarrollo del 2-4 frente a Nigeria.



Antes de regresar a Manchester, Otamendi admitió que el City no quería que disputara estos partidos amistosos con Argentina, por una fractura en la mano izquierda, de la que tiene que ser operado.



“Uno siempre quiere estar sabiendo que es poco el tiempo que falta para el Mundial. Hoy nos tocó una derrota que por un lado es positiva porque quiere decir que hay muchas cosas que mejorar e intentaremos que sea así en los próximos partidos”, sostuvo.



También habló el ofensivo Paulo Dybala, quien reemplazó a Messi en este encuentro pero no logró hacerse dueño del equipo y apenas intervino en el pase previo a Cristian Pavón para el gol de Agüero.



“El segundo tiempo no entramos como el primero y sufrimos la puerta física. Cuando salí estaba físicamente bien, fue una decisión del entrenador y hay que respetarla”, afirmó.

“En el segundo tiempo tendríamos que haber jugado como en el primero. Quisimos ir a buscar el tercer gol en vez de cerrarnos.



Esto es para mejorar, para que nos sirva”, completó.



Por último, habló sobre la dura eliminación de Italia en el repechaje frente a Suecia, ya que en la Juventus tiene varios compañeros que sufrieron en carne propia esa circunstancia.

"Dejé pasar obviamente estos días porque no debe ser nada fácil, nosotros estuvimos cerca de vivir eso pero por suerte pudimos clasificar. Seguramente es un momento muy triste, porque el sueño de ellos era retirarse en el Mundial", finalizó. (NA)