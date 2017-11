Maradona volvió a cargar contra la selección de Sampaoli y se autopostuló para regresar como DT

Diego Maradona volvió hoy a criticar duramente al actual entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, por “regalar” el prestigio del conjunto albiceleste en la derrota frente a Nigeria por 4 a 2, al tiempo que se autopostuló para retornar a la dirección técnica de Lionel Messi y compañía.



A través de un mensaje en la red social Instagram, Maradona mostró una imagen de la estadística de los últimos entrenadores del conjunto albiceleste, con la cual justificó ser “el mejor” desde los resultados, con el 75 por ciento de los puntos obtenidos.



“Quien gano más??.. saquemos nuestras Conclusiones, yo estoy caliente porque regalan nuestro prestigio, pero los pibes no tienen la culpa. YO QUIERO VOLVER!!!”, remarcó Maradona.



Según esa estadística, Maradona obtuvo 18 victorias y seis derrotas en 24 partidos, incluidos los del Mundial de Sudáfrica 2010, donde quedó eliminado con Alemania en Cuartos de Final.



Por detrás del astro futbolístico, están Gerardo Martino con el 74 por ciento en 29 partidos; Alejandro Sabella -subcampeón en Brasil 2014- con el 72 por ciento en 41 encuentros; y Alfio Basile y Marcelo Bielsa, con el 70 por ciento en 48 y 68 juegos, respectivamente.



Maradona, desde la llegada de Sampaoli a la Selección, no solo criticó la forma en que desembarcó al cargo, sino también el juego del conjunto albiceleste, que logró una agónica clasificación al Mundial de Rusia 2018.



“A mí los vendehumo nunca me gustaron. Yo no me olvido que estaba en Croacia viendo la final de la Copa Davis y me llamó Sampaoli para que hagamos un proyecto juntos en el Sevilla. Cuando lo llamaron de la selección, se olvidó hasta del nombre de mi vieja. Y con gente que es falsa, mediocre y cree ser más grande de lo que es, no andaría jamás de acuerdo”, afirmó Maradona en una entrevista con el diario Clarín, hace un mes atrás.