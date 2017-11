Sampaoli relativizó la derrota: “es difícil de explicar, era para cuatro goles de diferencia en el primer tiempo”

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, relativizó hoy la derrota frente a Nigeria por 4 a 2 en un amistoso en Rusia al afirmar que es “difícil de explicar” porque “el primer tiempo era para cuatro goles de diferencia a favor” y luego faltó “capacidad y luces para ir a buscarlo”.



Sampaoli admitió igualmente que su “mayor preocupación fue el equipo en desventaja”, porque “no se puede empujar para hacer un gol”, sino que tiene que “haber criterio en la búsqueda”.



“Creo que es muy difícil de explicar. El primer tiempo era de cuatro goles de diferencia y después en nueve minutos con tres lanzamientos largos nos hicieron tres goles. Es muy raro que en este equipo pase esto, pero después los estímulos anímicos estaban de su lado, se defendieron mejor, y Argentina no tuvo la capacidad y las luces para ir a buscarlo”, analizó.



Y completó: “Son situaciones que tendremos que revisar y evaluar de cara al futuro, porque estos partidos son los típicos del Mundial”.



En conferencia de prensa, Sampaoli agregó en ese sentido que Argentina “tuvo la voluntad para intentar cambiar la historia, pero no tuvo la capacidad de pensar de la forma que había que hacerlo”.



“No se puede empujar para hacer un gol, tiene que haber criterio en la búsqueda, el momento de adversidad no se puede tener locura, sino capacidad en los jugadores”, explicó.



Por eso, la “mayor preocupación” que se lleva de esta derrota en la ciudad de Krasnodar “fue el equipo en desventaja”, porque “tiene la capacidad y las individualidades para saber que estos incidentes que pasaron en esos nueve minutos se podían dar vuelta”.



“Pero sabemos que tenemos que mejorar estas cosas desde la conducción, saber que el equipo no se puede demorar en la fortaleza mental porque tiene que ver mucho en estos torneos”, reconoció.



La evaluación negativa de la gira que incluyó además la victoria por 1 a 0 frente a Rusia incluye este resultado ante Nigeria, que Sampaoli no quiere que “confunda”.



“Nos vamos perdiendo un partido que nos puede confundir pero no cegarnos en que hicimos un primer tiempo increíble, muy superior al rival y lo tendríamos que haber ganado por mucha diferencia. El equipo está muy bien y puede superar a cualquiera, pero hay que corregir cuando no pasa eso, porque esto es fútbol y hay que estar fuertes mentalmente”, indicó.



En lo positivo, Sampaoli eligió: “Son bastantes cosas que me llevo, desde el juego, el dominio, algunas situaciones que por ahí están llevadas en la proyección y fueron ejecutadas cerca de la idea”.



Por último, Sampaoli afirmó que se hace planteos constantemente, pero aclaró que “las evaluaciones serán constantes hasta el momento de la lista definitiva para el Mundial”. (NA)