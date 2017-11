Diputados de Massa rechazan la creación de un nuevo impuesto para las cooperativas

Legisladores del bloque del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires se mostraron en contra de la quita del beneficio que en la actualidad tenían las cooperativas, a las cuales el gobierno de María Eugenia Vidal pretende grabar con Ingresos Brutos.

En concreto, uno de los puntos del proyecto de Ley Impositiva 2018 establece la modificación del régimen jurídico especial, y que las cooperativas de la Provincia pasen a grabar Ingresos Brutos con un fin netamente “recaudatorio y crea un nuevo impuesto para las cooperativas”.



El diputado massista Ricardo Lissalde se refirió al tema y aclaró: “Debemos hacer una diferenciación entre asociados, que es una distinción que los integrantes de una cooperativa son asociados y no son socios ni clientes, por lo tanto, no hay un acto de comercio entre el trabajo que se lleva adelante por medio de una cooperativa con espíritu solidario”.



Y agregó: “Cuando los ciudadanos se organizan a través de una cooperativa tiene fundamentos legales y tiene un régimen jurídico especial y esa asociación en escala, en especial a medianos y pequeños productores, resulta en un hecho de asociatividad donde no existe un acto de comercio porque si habría un excedente en el balance anual, el mismo se reparte en partes iguales con los integrantes”.



En la actualidad, las cooperativas no pagan ingresos brutos porque “el acto” no está sujeto a una acción comercial, y el gobierno “quiere pasarlo a que sea sujeto a un acto de comercio para que entre a la categoría de exento, medida que nos oponemos totalmente”, dijo.



Y citó dos ejemplos de un mismo distrito del interior bonaerense: “Una persona del interior de la provincia está, como muchos de los vecinos de esa localidad, asociado y todos conformaron una cooperativa para llevar adelante la producción agropecuaria; y no es un acto de comercio sino una ayuda solidaria para tener competitividad”. Lo mismo sucede, contó Lissalde, con otro grupo grande de vecinos de la misma ciudad que se juntaron para tener conectividad a internet: “entonces todos se brindan un servicio así mismo para estar conectados sin tener un espíritu comercial”.



Por último, el diputado de San Martín, Rubén Eslaiman, insistió en la necesidad de no aprobar los dos artículos de la Ley Impositiva que establecen la quita de beneficios a las cooperativas porque “su sanción implicaría una decisión inconstitucional”.