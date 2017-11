En Diputados, periodistas denunciaron “despidos masivos” y crisis en la industria de medios

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados recibió hoy a periodistas de la agencia DYN, cuyo cierre fue anunciado para fin de mes, y también a trabajadores de prensa de otros medios de comunicación que atraviesan distintas problemáticas vinculadas a la crisis de la industria periodística.



El principal tema de agenda durante el plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática, y de Libertad de Expresión, fue el inminente cierre de la agencia DYN, que significaría el despido a fin de mes de casi un centenar de empleados, entre redactores, fotógrafos, técnicos y administrativos.



El delegado del SIPREBA en la comisión interna de DYN Santiago Magrone alertó sobre el “despido masivo” de trabajadores fruto de una decisión empresaria que a su juicio no responde a una crisis económica de los accionistas mayoritarios (Clarín y La Nación) sino a otras motivaciones, que no precisó.



Destacó que mientras esos medios invertían recursos en sus propias plataformas digitales, se llevó adelante una política deliberada de “desinversión” en la agencia.

“Homogeneizar la información no va en beneficio de un sistema auténticamente democrático”, destacó el sindicalista, que agregó que la agencia DYN es “necesaria” para el sistema de información.



Adelantó además que el SIPREBA pondrá a disposición de los diputados un proyecto que declara la emergencia laboral en el sector.



La diputada de Cambiemos Karina Banfi (UCR) consideró que el cierre de la tradicional agencia, que llevaba 35 años en el mercado, obedece a “un proceso de transformación” del modelo de negocios en la industria periodística y de medios de comunicación, y destacó que los esfuerzos del actual Gobierno están dirigidos a “normalizar el uso de la pauta publicitaria”.



“¿Un medio de comunicación debe depender del Estado porque si no se muere? Estamos atravesando el ocaso de una época de despilfarro del erario público que se usó para alimentar a empresarios que se pusieron al mando de medios”, analizó.



El Doctor en Ciencias de la Información Damián Loreti enfatizó, a su turno, que “no hay mano invisible del mercado que garantice el pluralismo” y reclamó medidas de “prevención” contra la “concentración indebida” de medios.



De la audiencia, convocada por los diputados Juan Brügge (UNA) y Remo Carlotto (Peronismo para la Victoria), participaron los legisladores Héctor Recalde (FPV), Liliana Mazure (FPV), Alejandro Grandinetti (FR), Silvia Horne (Peronismo para la Victoria), Soledad Sosa (FIT), Julio Raffo (Frente Renovador), Omar Plaini (Cultura, Educación y Trabajo), Nathalia González Seligra (FIT), entre otros.