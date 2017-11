San Fernando asistió a escuelas provinciales tras hechos vandálicos y solicitó a Provincia investigue

A través del Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales, San Fernando acompañó a las Escuelas N° 7 y 27, y al Jardín N° 930, con la refacción y refuerzo de rejas y puertas; y la reposición de mobiliario robado. Además, el Honorable Concejo Deliberante aprobó en forma unánime una ordenanza para exigir al gobierno bonaerense -responsable de la seguridad y la educación- que sea parte de las averiguaciones por los hurtos acontecidos.

En las últimas semanas, acontecieron una serie de lamentables hechos delictivos en diferentes establecimientos educativos de San Fernando. Fueron violentadas rejas y puertas, y robaron mobiliario en las Escuelas N° 7 y N° 27, y en el Jardín N° 930. El gobierno bonaerense no asistió ni participó de las investigaciones. Una vez más, el Municipio de San Fernando se hizo presente para darles respuestas a los vecinos frente una responsabilidad de la Provincia.



El Presidente del HCD, Santiago Aparicio, visitó el Jardín N° 930, donde hizo entrega de equipamiento para el establecimiento y dialogó con las autoridades sobre medidas preventivas a tomar. Lo acompañaron la concejal Corina Ramírez y el Director General del Cementerio Municipal y edil electo, Ignacio Pérez.



El funcionario Ignacio Pérez, explicó: “Lamentablemente el lunes por la noche ingresaron tres individuos al establecimiento tras forzar las rejas del lugar y provocar actos vandálicos. Nos pusimos inmediatamente en contacto con el Jardín para acercarnos y buscarles una solución. Por eso realizamos el arreglo de las partes exteriores averiadas, limpiamos adentro y solicitamos a la comisaría mayor patrullaje en la zona para reforzar la seguridad”.



En relación a las refacciones que la Comuna llevará adelante en el Jardín para evitar futuros hechos delictivos, señaló que se va “a implementar una medianera de 1 metro y media más, en un trabajo con personal y recursos de la Comuna, con el fin de evitar que sea tan sencillo el ingreso al establecimiento. También vamos a reforzar algunas rejas y puertas, para que tengan más seguridad y no se vuelvan a perder días de clases para los chicos de este Jardín”.



Por su parte, la concejal Corina Ramírez, consideró que “fue una semana agitada para algunos escuelas, tuvimos tres hechos de vandalismo que tuvieron lugar en la Escuela N° 27, en la Escuela N° 7 y aquí, en el Jardín 930 de Crisol. Son hechos que no podemos permitir que pasen en nuestra ciudad, con todo el trabajo que realizamos en prevención y seguridad por los vecinos, para que estén tranquilos, sobre todo en defensa de los establecimientos educativos”.



En este sentido, señaló que “en el HCD hubo una resolución unánime para pedirle a la Provincia, entidad responsable de las seguridad y la educación, que se presente para participar en la investigación de estos hechos de vandalismo