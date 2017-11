13/11/2017 - 19:32 | Espectáculos / Lali Espósito ganó en los premios MTV EMA Herramientas: Compartir: ver más imágenes La cantante Lali Espósito fue elegida como la Mejor Artista Sudamericana en los premios MTV EMA 2017, pero además le agregó un plus al impactar en la alfombra roja de la entrega con un vestido muy sexy color plateado. Los éxitos no se detienen para Lali, que luego de presentar su nueva gira #LaliEnVivo en el Luna Park, donde compartió el escenario con figuras destacas como Abel Pintos, Miranda, entre otros, ante 12.000 personas este fin de semana.



Posteriormente, la cantante viajó a Londres para participar en los premios MTV Europe Music Awards 2017, donde fue elegida como la Mejor Artista Sudamericana y también como Mejor Worldwide Act (Artista de Alcance Mundial),



Lali agradeció a sus seguidores llena de emoción al postear en su cuenta de Instagram: "Una vez más Gracias. No paran de sorprenderme y de regalarme momentos únicos! Este premio sin duda es de todos los que me votaron con tanto amor y pasión incondicionales totales. Gracias, !Son lo más! Ahhh!!!!"



Una de las primera en felicitarla fue la productora Cris Morena, quien fue una de sus descubridoras como actriz, que escribió en Twitter: "Grande, mi mágica chiquitita".



Orgullosa de la importante carrera de la actriz y cantante que fue partícipe de grandes éxitos televisivos como Rincón de luz, Floricienta, Chiquititas sin fin y Casi Ángeles, entre otros de la mano de la productora.