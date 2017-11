Vidal anunció beneficios y descuentos para turistas que viajen a Mar del Plata durante el próximo verano

La gobernadora María Eugenia Vidal presentó hoy la campaña "Mar de Plata te hace feliz", que prevé una serie de beneficios y promociones para que los turistas que viajen durante la próxima temporada de verano a la ciudad balnearia gasten "un 40 por ciento menos" de lo que tendrían que desembolsar si viajan a otros destinos.

Vidal anunció importantes descuentos en transporte, hoteles y restaurantes, además de actividades recreativas, culturales y deportivas para impulsar el turismo en la principal localidad balnearia de la Costa Atlántica bonaerense.



"Creemos en Mar del Plata, esta ciudad vale la pena ser visitada", sostuvo Vidal durante un acto que encabezó en la localidad balnearia, e indicó que "el objetivo" de la iniciativa gubernamental "es que cada vez haya más trabajo, porque el turismo es trabajo y en esta ciudad es muy importante".



La mandataria explicó que "a partir del mes de enero la Provincia va a poder ofrecer tres playas públicas totalmente equipadas y gratuitas" en Constitución, Punta Mogotes y el centro, frente al Museo del Mar, con "4.000 lugares gratuitos por día, con sombra asegurada, reposeras, servicio de baño y duchas".



Resaltó que, además, "el Banco Provincia va a hacer un esfuerzo y a ofrecer descuentos muy importantes", como "un 50 por ciento de descuento dos veces al mes en supermercados" y también "en pasajes de ómnibus de larga distancia".



Durante el anuncio estuvieron presentes representantes del sector turístico (empresarios hoteleros, gastronómicos, recreativos) e integrantes de la Cámara de comercio de Mar del Plata y del Ente Municipal de Turismo.



Vidal dijo que también a través de las tarjetas del Banco Provincia habrá "descuentos en espectáculos teatrales al 50 por ciento, 30 por ciento de descuento en hoteles y 12 cuotas fijas para pagarlo a lo largo del año" y "50 por ciento también de descuento en gastronomía".

"Una familia tipo va a gastar casi un 40 por ciento menos de lo que gastaría en otro destino turístico nacional, Uruguay o Brasil.



Son números bien concretos a la hora de tomar decisiones sobre a dónde pasar las vacaciones", manifestó.



Según la gobernadora, "no es sólo para que esta temporada más argentinos elijan Mar del Plata: es para que los próximos diez años sigan volviendo. Tenemos que pensar en una ciudad de largo plazo donde el turismo se sostenga como fuente de trabajo permanente", de manera conjunta entre las diferentes áreas del gobierno Nacional y Provincial, el Ente Municipal de Turismo (EMTUR) y los diferentes sectores productivos.



Manifestó que, a partir de esta iniciativa oficial, "no va a competir la oferta cultural gratuita con la oferta privada, porque estamos ofreciendo descuentos para que todos puedan acceder al teatro", y también seguirán las producciones "como el año pasado, los fines de semana en el Conurbano, porque hay muchas personas que no se van a ir de vacaciones y merecen la oportunidad de tener un espectáculo artístico y gratuito de calidad".



Además, se programó una acción especial del SAME reforzada con unidades, médicos y enfermeros para atender urgencias en Mar del Plata y sus principales rutas de acceso, y un más intensivo Operativo Sol para prevenir delitos y accidentes de tránsito.



Acompañaron a la gobernadora Vidal, el secretario General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Fabián Perechodnik; el secretario de Comunicación, Federico Suárez; y el secretario de Medios, Mariano Mohadeb.