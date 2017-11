Dos muertos en un sangriento tiroteo en Barracas

Un policía bonaerense retirado que trabajaba como custodio y un joven murieron tras un intenso tiroteo registrado durante un intento de asalto a una empresa de transportes ubicada en el barrio porteño de Barracas.

Si bien las fuentes de la Policía de la Ciudad informaron que el joven era parte de la banda delictiva, su familia indicó que él pasaba circunstancialmente por el lugar.



El hecho ocurrió alrededor de las 10:20 cuando tres uniformados retirados (dos de Policía Federal y uno de la Bonaerense) que actúan como personal de seguridad de la empresa Nuestra Señora de la Asunción llegaron a la avenida Iriarte y Juan Madera para buscar la recaudación como todos los lunes.



Sin embargo, en la puerta del local los esperaban dos delincuentes armados, que les dispararon a quemarropa, lo que generó el tiroteo.



Como consecuencia del enfrentamiento, murió uno de los custodios y un joven, que para la policía sería uno de los ladrones.



Minutos después arribaron al lugar familiares del joven muerto, que tendría 27 años, fue identificado por sus parientes como Eduardo Godoy, y denunciaron que el muchacho no tenía nada que ver con el robo.



“No es ladrón, pasaba corriendo por ahí y le tiraron”, dijo una mujer, que se identificó como madre del joven, Eduardo.



Por su parte, Vanesa, hermana del joven, indicó: “Cuando se escuchó el tiro, salieron todos corriendo, también mi hermano. Mi vecina ve ahí a mi hermano tirado. No es ningún delincuente, iba a hacer un trámite, la ligó él. No hubo policías en ese momento del asalto”.



No obstante, la versión de la Policía de la Ciudad indicó que el muerto formaba parte de la banda que llegó en moto al local y de hecho fue uno de los que “se trabó en lucha con un custodio”.



Además, detallaron que el robo no llegó a concretarse y que el otro delincuente armado logró escapar de la escena del crimen herido hacia la Villa 21-24.



El hecho quedó a cargo del Juzgado Criminal de Instrucción 22 número 22, a cargo de Guillermo Rongo, Secretaría número 148 de César Augusto Cabanillas, quien dispuso que las actuaciones las dirija Gendarmería Nacional.