Citaron a indagatoria a el Polaco en una causa por violencia de género

El cantante de cumbia El Polaco fue citado a indagatoria por la fiscal Mariana Ruffino y se deberá presentar el próximo miércoles en una causa donde el músico es investigado por presunta violencia de género hacia su expareja Valeria Aquino.



La denuncia había sido radicada por Aquino el pasado 8 de marzo por violencia de género y la fiscal ahora lo citó para que preste declaración por “los delitos de lesiones leves doblemente agravadas en concurso real con coacción”.



Ahora, el cantante de música tropical, cuyo nombre real es Ezequiel Cwirkaluk, deberá dar su versión ante la representante del Ministerio Público.



“El vínculo con Cwirkaluk era conflictivo por su modo de vida, sus adicciones y fundamentalmente su personalidad invasiva y agresiva”, declaró su ex pareja cuando radicó la denuncia.



Además, explicó: “La relación se fue deteriorando a partir de diversos actos que afectaron mi integridad física y psicológica, generándome a su vez una 'enfermiza' dependencia personal de la que me resultaba imposible despegarme por temor”.



El juez titular de Garantías Nº 1 Federico Atencio, en primera instancia había sobreseído a El Polaco y descartado las declaraciones de la joven.



La Cámara de Apelaciones de La Plata revocó el sobreseimiento y apartó al magistrado para luego designar un nuevo juez de Garantías para que siga la causa.



El caso quedó en manos del magistrado Jorge Moya Panisello, quien le dio intervención a la asesoría de menores debido a que la expareja tiene una hija en común y luego envió nuevamente la causa a Ruffino.



El cantante afronta cargos por “lesiones en concurso real con amenazas calificadas y coacción agravada en contexto de violencia de género”.



La periodista de espectáculos Fernanda Iglesias, quien en éste el caso se presentó como testigo, escribió este lunes en su cuenta de Twitter: “Lo dije hace un año. Me desmintieron y me echaron. Ahora, El Polaco a indagatoria el miércoles por la denuncia de Valeria Aquino por violencia de género”.