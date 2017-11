El diputado electo del Frente Renovador Daniel Arroyo adelantó hoy que "seguramente" el massismo actuará en el ámbito de la Cámara de Diputados en el marco de un "interbloque" junto a otras bancadas de la oposición.



Si bien no dio precisiones, le dio aire a las versiones que indican que las negociaciones para formar un interbloque junto al bloque Justicialista y otras bancadas menores del panperonismo están a la orden del día.



"Seguramente vamos a actuar como interbloque con varios espacios de oposición", indicó en diálogo con radio Futurock.



Por otra parte, Arroyo criticó fuertemente los proyectos de reforma jubilatoria y laboral impulsados por el Gobierno, y anticipó el rechazo del Frente Renovador en caso de que no se incorporen modificaciones sustanciales.



"Es muy problemática la reforma jubilatoria. Lo que plantea el Gobierno es salir del índice de movilidad que hoy se ajusta mezclando el tema de la recuadación con los salarios y pasar a un índice que es por inflación. Eso claramente le a hacer perder ingresos a los jubilados y personas que cobran planes sociales", alertó.



Y señaló que el "otro problema grave" tiene que ver con la reforma laboral, porque "la idea de achicar salarios para hacer competitiva la Argentina es una idea que no funcionó" en el pasado.

"Ninguna de las dos cosas puede ser votada. Después si hay modificaciones, se verá", destacó.



Aclaró que el Frente Renovador va a tener un comportamiento opositor en la Cámara baja, aunque prometió el acompañamiento del bloque en el caso de aquellos proyectos que sean "interesantes" y que "puedan mejorarle la vida" a la gente.



"Si hay algunos proyectos que son interesantes o que pueden mejorar la vida de la gente, sin dudas vamos a acompañarlo, pero la orientación del Gobierno es generar es empeorar los ingresos de los que tienen menos y quitarle carga impositiva a los sectores más altos. Si uno toma la reforma en su conjunto es sacar abajo, es decir, complicar la vida a los que menos tienen y simplificar impuestos a los que más tienen", sentenció.