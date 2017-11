13/11/2017 - 15:41 | Política / San Fernando Fernando Coronel: “estoy de acuerdo con la unidad del peronismo, pero no con la sumisión a la familia Andreotti” Herramientas: Compartir: ver más imágenes A pocos días del cierre de listas para internas partidarias del PJ, Fernando Coronel se manifestó en procura de la unidad. Pero marcó límites en la conformación de los acuerdos. Y hace una evaluación de la situación que se atraviesa a nivel local. Ante el inminente cierre de listas para competir en las elecciones internas del Partido Justicialista, el ex concejal y candidato a Senador Provincial en las últimas elecciones, Fernando Coronel, declaró que “El Peronismo de San Fernando necesita reencontrarse con sus raíces, hacer autocrítica y estar en sintonía con los problemas reales de la gente”. Asimismo, afirmó que la construcción política “debe nutrirse de dirigentes barriales comprometidos con su comunidad y volver a levantar los postulados de Perón y Evita”.



En su análisis, Coronel profundizó los conceptos: “Necesitamos un partido moderno, creativo, comprometido con la realidad. Debemos aprender de los errores cometidos y terminar con los personalismos. Tenemos que volver a formar cuadros, nutrir el intelecto y consolidar valores. El mandato de la gente es claro, unidad y reconstrucción, pero la unidad no puede ser la excusa para traicionar ideales. Estoy de acuerdo con la unidad del peronismo, pero no con la sumisión a la familia Andreotti.”



Sobre su participación en la contienda, expresó que “Muchos sectores nos estamos reuniendo, vertiendo opiniones con el fin de lograr lo mejor para San Fernando. Entre la experiencia de algunos y el aire fresco de los jóvenes buscaremos la mejor síntesis que nos permita encarar el futuro de la mejor manera.”



Además, volvió a poner el foco sobre el Andreottismo: “Los que fiscalizaron para Macri en 2015 y ahora repartieron la boleta de Cambiemos tendrán que dar explicaciones de sus actos. Hay límites que se pasaron y que hoy paga la Argentina en su conjunto. Siento que el Andreottismo se siente amenazado por resultados electorales que esperaba más rutilantes, algo que no sucedió. Si es que deciden participar de la contienda, veremos cómo resuelven el dilema de venir al Justicialismo y, simultáneamente, promover el corte de boleta con Cambiemos.”



Vinculando al actual intendente con la política de Cambiemos, mencionó que “por los medios vimos noticias no desmentidas informando que Andreotti participó de un acuerdo que le permitiría a la gobernadora seguir endeudando a la Provincia por montos millonarios. Estas posturas van en contra de lo que muchos creemos. El proceso de endeudamiento será una condicionante en el futuro para el país y no se puede ser cómplice de esta política.”



Finalmente, Fernando Coronel afirmó: “Tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones y soy optimista respecto al futuro, porque una vez que se resuelva la situación interna que afrontamos, la mayoría de la gente encontrará en el Peronismo una respuesta a la pérdida de derechos laborales, a la desinversión en ciencia, a la baja del consumo, a la mala situación de los jubilados y los problemas del sector productivo”. Volver