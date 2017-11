El Chango Spasiuk y miles de vecinos en una inolvidable Fiesta del Litoral en San Fernando

El tradicional festival folclórico se realizó, al igual que todos los años, en la Plaza Carlos Gardel, ubicada en Quintana y José Ingenieros. Las familias gozaron de una jornada al aire libre con música popular, ballets, artesanías y comidas típicas, y disfrutaron del gran cierre del ‘Chango’ Spasiuk.

El Municipio de San Fernando llevó adelante la 21° Fiesta del Litoral en la histórica Plaza Carlos Gardel,organizada junto a referentes del Chamamé local. Durante la jornada, miles de vecinos disfrutaron, desde temprano, de stands de comidas y artesanías típicas y presentaciones en vivo como la de Los Gauchos Zapateadores de Zona Norte. Además, el evento contó con el cierre del reconocido artista, el Chango Spasiuk.



Al respecto, la concejal Corina Ramírez comentó: “Una vez más estamos acompañando la cultura de nuestros vecinos de Virreyes Oeste. La cultura de nuestro interior, el federalismo cultural aquí representado en el Chamamé, en la música folclorista y con la actuación que tuvimos de una figura tan representativa del folclore como es la del Chango Spasiuk. Queremos darle a nuestros vecinos un poco de fiesta y resaltar que en San Fernando todos pueden representar aquello que les gusta, la música y el baile”.



Por su parte, Gastón Mansilla, Coordinador del Área de Eventos de la Dirección de Cultura del Municipio, expresó: “Estamos un año más compartiendo junto a todos los vecinos de San Fernando y en especial los de Virreyes Oeste la fiesta del Litoral. Esta es la edición N° 21 que se realiza en la Plaza Carlos Gardel. Fue un espectáculo muy lindo con toda la música litoraleña y fue un honor tener al Chango Spasiuk arriba de nuestro escenario. En San Fernando hay una inmigración interna de provincianos, santiagueños, correntinos y una de las fiestas tradicionales es la del Litoral, por eso la estamos compartiendo con todos los vecinos”.



El protagonista de la noche, el Chango Spasiuk señaló: “Me siento muy contento porque hacía bastante que no venía por San Fernando. Estoy en esta plaza súper bonita junto a la comunidad que se ha congregado en este espacio de encuentro. Está bueno que se pueda usar este lugar para poner un escenario y que la gente se exprese con música, con los ballets y también nosotros con nuestro concierto. Me gusta formar parte de estos acontecimientos en donde la comunidad se encuentra. Estoy muy agradecido. Además nos ha tocado un clima ideal para hacer este show al aire libre. Este es un concierto muy plural. Cuando tocamos en eventos de estas características no presentamos ningún disco, sino que hacemos un espectáculo amplio y abierto. A veces uno tiene un esquema armado pero luego varía según la conexión con la gente, sus expectativas y adaptamos ese repertorio a ese contexto”.



“Me parece hermoso que esto suceda porque si no existiera este espacio habría toda una diversidad de contenido que no se expresaría y no encontrarían un lugar en donde hacerlo, como estos bailarines y músicos que no son tan conocidos. Ahí es donde aparecen los roles institucionales, de crear estos espacios para que haya diversidad de contenidos y que se puedan expresar. Soy una persona que agradece todo el tiempo que estos espacios se sostengan y que los municipios usen las herramientas que tienen a su alcance para que esto suceda. Es importante que los músicos locales sientan que los municipios están al servicio de la comunidad. La cultura no es entretenimiento, sino que es una herramienta de construcción comunitaria también. Valoro que esto suceda y lo agradezco”, destacó Spasiuk.



En relación al distrito, el artista dijo: “A veces uno vive en la ciudad y no vive todos sus espacios. Vas del trabajo a tu casa y te perdés la posibilidad de disfrutar másde aquellos lugares que están sobre el río y acá estamos tan cerca. Hace muchos años que vivo por acá, no tengo ese hábito y soy ignorante de un montón de espacios verdes y hermosos que tienen municipios por ejemplo como el de San Fernando”.