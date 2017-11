Exitosas operaciones oftalmológicas a tres niños de San Fernando

En un trabajo conjunto entre el Hospital Oftalmológico Municipal y el Hospital Provincial, Segundo Mesinas, Alejo Lomes y Amaya Blanca fueron intervenidos quirúrgicamente por estrabismo.

El Hospital Oftalmológico Municipal de San Fernando, preparado con profesionales y equipamiento moderno, lleva adelante operaciones ambulatorias totalmente gratuitas para los vecinos. Y una vez más, el trabajo conjunto condujo a exitosas intervenciones quirúrgicas para tres niños sanfernandinos. La Comuna dispuso los profesionales médicos y los insumos necesarios, mientras que el hospital Provincial aportó el quirófano y el equipo anestesista.



Los beneficiados esta vez fueron los chicos sanfernandinos Segundo Mesinas, Alejo Lomes y Amaya Blanca, quienes fueron operados exitosamente por cuadros de estrabismo. La Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Política Ambiental, Alicia Aparicio, dialogó con las familias y manifestó: “Estamos muy contentos porque fue una operación exitosa, en el caso de estos tres nenes que tenían estrabismo y debimos coordinar un trabajo conjunto entre el Hospital Oftalmológico y el Hospital Provincial, y finalmente se logró llevar adelante”.



“Estamos muy agradecidos –agregó-, a los profesionales que participaron y a los padres, hemos conseguido que estos chicos ganen en calidad de vida”.



La Dra. Giovanna Bortolin, parte del equipo de cirujanos liderado por la Dra. Johanna García. “Realizamos el proceso de intervención quirúrgica por estrabismo a los tres chicos. Hace un tiempo estaba esperando, y logramos congeniar con el Hospital Provincial para que nos cedan el quirófano. Todo salió bárbaro, bajo la conducción de la Dra. García, y estamos muy contentos por este gran resultado. Se trata de una enfermedad que muchas veces los limita en la parte social, y poder darles esta mejora es muy bueno”, señaló la profesional.



Los familiares de los chicos se mostraron satisfechos por el resultado de las operaciones. Mario David Mesinas, padre de Segundo Jorge Oscar, consideró que “es fabuloso, uno con el tiempo había perdido un poco las esperanzas porque estas intervenciones llevan un poco de tiempo pero llegó el día, y es una gran felicidad; y espectacular la gente que trabajo, tanto el equipo médico como las chicas de administración, gente de maravilla que siempre estuvo presente y se preocupó por los chicos”.



“Mucho tiempo atrás no se veía en San Fernando, por eso hoy estoy orgulloso vivir acá y haber logrado esto que parecía imposible para mi hijo”, festejó.



Por su parte, Carlos Lomes, padre de Alejo, celebró: “Muy buena la experiencia, lo atendieron bárbaro al chico y salió todo perfecto. Muy acompañados por la Secretaria Aparicio, por la Doctora Johana García y por todo el equipo. Que tengamos esto en San Fernando me parece excelente”.



Alicia Aparicio concluyó: “Esto es lo importante, que los vecinos estén contenidos y se sientan respetados, que los dineros públicos se usen para darles mejor calidad de vida. Me conmovió, como a todos los que son parte del Municipio de San Fernando ya que podemos decir ‘misión cumplida', con los nenes operados con éxito total”.