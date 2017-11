Buenos Aires insiste con que por el fondo del conurbano deben llegarle 65.000 millones de pesos

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, aseguró hoy que el gobierno provincial seguirá la discusión con la Nación y los gobernadores hasta completar los 65.000 millones de pesos que corresponden al Fondo del Conurbano.



Lacunza relativizó los casi 20.000 millones de pesos anuales que ofrece la gestión de Mauricio Macri para poner fin al conflicto por el Fondo del Conurbano, dado que ese dinero “no cambia el equilibrio” de las cuentas públicas bonaerenses.



“Reponer a la Provincia lo que recibió hasta hace 15 años equivale a 65.000 millones de pesos por año”, dijo el funcionario, quien aclaró que la gobernadora María Eugenia Vidal quiere avanzar en la discusión con sus pares del resto del país para ir hacia ese monto.



El ministro celebró no obstante que tras dos años críticos para las finanzas bonaerenses ahora ya no tenga que enfocarse sólo en “evitar la crisis” sino en aumentar el crecimiento potencial de los próximos años.



En declaraciones a Radio Con Vos, Lacunza dijo que sentía la necesidad de “relativizar los montos: 20.000 millones de pesos es mucho dinero, pero lo que debería recibir la provincia de Buenos Aires en términos del Fondo del Conurbano son 65.000 millones”.



“Esa es nuestra aspiración, es nuestro reclamo, nuestro planteo en la negociación que tenemos con la Nación y el resto de las provincias”, aclaró el funcionario, quien no aclaró si Vidal bajará la demanda que presentó ante la Corte Suprema de Justicia.



El ministro de Economía agregó que Vidal recibió la propuesta de Macri el jueves en la Casa Rosada, pero “por supuesto que está en la negociación para completar los 65.000 millones de pesos” para el Fondo del Conurbano.



El funcionario evaluó como positiva esta discusión y destacó que haya un jefe de Estado que vea que del 48% de los chicos pobres que hay en la Argentina, la mitad vive en el Conurbano bonaerense.



Lacunza aclaró que para que la provincia de Buenos Aires esté en igualdad de condiciones con la segunda peor en términos de cuánto recibe de recursos de la Nación, que es Mendoza, debería percibir 200.000 millones de pesos más al año.



“Como eso es imposible, cada uno hace un esfuerzo en esta transición hacia la compensación para Buenos Aires por habitante, porque allí está el 40% de la población y el 42% de los pobres”, precisó.



Consideró además que los casi 20.000 millones de pesos que ofreció Macri son una ayuda pero no da vuelta el equilibrio de la provincia, dado que estos fondos ya estaban previstos en el Presupuesto 2018 que está en discusión en la Legislatura.



Indicó también que todo ese dinero va a ser volcado a obras ya diseñadas, sobre todo hidráulicas, de agua y cloacas, y rutas.



En ese sentido, consideró como “errónea” la hipótesis de que el gobierno provincia podría destinar parte de los casi 20.000 millones de pesos a mejorar el salario de los docentes y empleados públicos, dado que estos fondos ya estaban previstos para obras públicas.