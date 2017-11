Horóscopo del viernes 10 de noviembre de 2017

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)-- Comentarios que lo confundirían si olvida fácilmente cosas vistas y habladas con anterioridad. Resuelve un problema anterior. Sugerencia: saber que las cosas siempre nos ponen a prueba.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)-- Un llamado que lo alienta a seguir en una lucha que tiene. No es positivo abandonar los objetivos sobre todo cuando de ellos depende nuestro crecimiento. Sugerencia: despertar a la vida.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)-- Lo imprescindible en esta fecha sería no dejar de lado cosas que debe hacer. Negar es posponer las cosas, buenas o no tan buenas. Sugerencia: saber que Dios nos contempla siempre.



CANCER (23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)-- Una alternativa planteada delicadamente lo hará decidir algo importante para su área laboral. Intuición y brillo. Sugerencia: aprender a reconocer las respuestas adentro nuestro.



LEO (23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)-- La expectativa se verá colmada, debe acelerar las conversaciones que quedaron pendientes. Llame sin temor. Amor que llega. Sugerencia: captar las cosas que a veces no podemos captar.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)-- Lo importante de la fecha llamar a quien usted sabe. No hacer lo que debemos nos genera más carga que hacerlo. Responsabilidad. Sugerencia: reconocer nuestras fallas.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)-- Debería medir las consecuencias antes de decir lo que piensa. Saber que no todo el mundo está preparado para comprender lo que uno espera. Sugerencia: saber más de los otros.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)-- Una pista viene a usted de la mano de quien menos imagina. Lo que sucederá en el plano afectivo depende hoy de usted. Sugerencia: muchas veces las cosas son impostergables.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)-- Creer en las cosas que vemos es importante pero reconocer la verdad es otra cosa. Saber analizar objetivamente es la clave para esa situación laboral. Sugerencia: saber esperar para decidir.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)-- Nueva conquista en el plano afectivo. Todo apunta a mejorar, trate de mantener el optimismo. Una cuestión familiar lo preocupa. Sugerencia: intervenir en situaciones complicadas si se lo llama.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO)-- Intuición preparada como para detectar el punto de la situación. Los comentarios que le lleguen no debería tomarlos demasiado en cuenta. Sugerencia: escuchar no quiere decir incorporar.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)-- Un nuevo horizonte se perfila en el plano afectivo. La relación de pareja se fortalecerá. No presione demasiado en el plano laboral, sepa esperar. Sugerencia: la libertad del otro igual que la propia.