09/11/2017 - 20:59 | Política / Cristina volvió a mostrarse en el conurbano, en medio de la pulseada por la conducción del PJ bonaerense Herramientas: Compartir: ver más imágenes Tras las elecciones, la senadora electa Cristina Kirchner volvió hoy a mostrarse públicamente en el conurbano de la mano del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, en momentos en que empieza a vislumbrarse el mapa de candidaturas para la renovación de autoridades en el PJ bonaerense. Con la expresidenta sentada en el palco junto a otros invitados, el jefe comunal inauguró en un acto multitudinario el Hospital Oncológico Municipal, una obra que se realizó con "recursos propios", y que incorpora equipamiento de alta intensidad no invasivo para el tratamiento de tumores cancerígenos.



Si bien la lista de invitados era amplia, la exmandataria se robó lógicamente todas las miradas, aunque no participó como oradora, sino que se limitó a seguir el desarrollo del acto junto al resto de los dirigentes.



Acudieron a la cita el intendente de Moreno, Walter Festa, el de San Antonio de Areco, Francisco "Paco" Durañona, el histórico dirigente peronista Juan Carlos Dante Gullo, el duhaldista Carlos Caterbetti, y representantes de una empresa china que proveyó insumos tecnológicos para el centro asistencial.



"Es el día más importante de mi vida política –subrayó- por eso los convoque a todos para que me acompañen, sin distinción de ideologías políticas ni de pertenencias partidarias, porque esto es para mí un acto humanitario", señaló Ishii al dar inicio al acto.



Aseguró el el flamante hospital oncológico "será el más avanzado en Latinoamérica por la tecnología de alta complejidad" y "la capacidad de atención que tendrá".



La foto de Cristina Kirchner en José C. Paz se produce en momentos en que empiezan a configurarse las opciones para la reorganización partidaria del PJ bonaerense.



Para librar esa batalla, ya hay cuatro dirigentes con aspiraciones: Festa; su par de Merlo, Gustavo Menéndez; el diputado electo por Unidad Ciudadana, el matancero Fernando Espinoza, quien busca la reelección al cargo; y el expresidente Eduardo Duhalde.



Los primeros dos ya oficializaron sus candidaturas a través de cartas enviadas al titular de la Junta partidaria, Hugo Curto.



Espinoza convocó para este viernes a una reunión con intendentes con el objetivo de convencerlos para que respalden otro mandato suyo, propósito que fue denunciado por Eduardo Duhalde como una maniobra para procribirlo a través de la conformación de una "lista única".



"Cero participación, cero debate, cero transparencia. Lista única. Parece una película que ya hemos visto y conocemos su final de nuevo fracaso", se quejó el exmandatario en la misiva, mediante la cual también señaló que "la metodología elegida para renovación de autoridades cierra toda posibilidad de que esto suceda, alejándose de toda práctica democrática".



Y agregó: "Se ha elaborado un cronograma destinado a la lista única. Como si huyeran de un demonio, los responsables de ese llamado cierran el camino a la pluralidad. Convocan a elecciones con un padrón que omite a miles y miles de compañeros de toda la vida, e incorpora a miles que ignoran que son afiliados".