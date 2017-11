09/11/2017 - 11:06 | Zonales / Vicente López Primera edición de la Carrera YMCA-AMEPORT en Vicente Lopez Herramientas: Compartir: El domingo 12 de noviembre próximo, a las 8 am, se llevará a cabo la Carrera YMCA (Asociación Cristiana de Jóvenes) - AMEPORT (Mutual del Personal del Estado Nacional, Provincial, Municipal y afines) en el partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires.

Los participantes podrán optar por dos modalidades: La competitiva, que consta de una distancia de 10 Km y la participativa de 4 Km. Para ambos casos, la largada y llegada de la competencia será en Paseo de la Costa y Las Heras (Vicente López).



Los atletas se podrán inscribir hasta el 11 de noviembre o hasta agotar los 1500 cupos disponibles, en el siguiente sitio web: www.carreraymcaameport.com.ar.



En el marco de esta actividad, la YMCA estará festejando el aniversario 115 de la asociación; mientras que AMEPORT decidió integrarse a la carrera a través de su servicio de Recreación y Deporte, con el fin promover la actividad deportiva como base fundamental para la salud física y mental. Cabe destacar que AMEPORT y la Asociación Cristiana de Jóvenes, han firmado un convenio que prevé muy importantes beneficios en las membresías anuales.



AMEPORT, es una institución mutualista fundada en 1973, que cuenta con más de 28.000 asociados en todo el país. Además de difundir los valores del mutualismo vinculadas a la economía social, AMEPORT brinda a sus asociados servicios de ayudas económicas, turismo, artículos para el hogar, asesoramiento jurídico, servicios de salud, etc



Para más información sobre las modalidades, fechas, recorridos, entrega de kits, etc ingresar a www.carreraymcaameport.com.ar y sobre AMEPORT, visitar www.ameport.org.ar . Volver