Tinelli denunció ante la justicia a Cristóbal López

El conductor y empresario Marcelo Tinelli denunció a quien por el momento es dueño del Grupo Indalo, Cristóbal López, con el fin de evitar la venta de la empresa sin antes abonarle la deuda que mantienen con él.

Tinelli, quien le vendió a López la productora Ideas del Sur le pidió a sus abogados que avancen contra el dueño de Grupo Indalo y así lo hicieron, ya que presentaron un escrito de tres hojas en el Juzgado de Ariel Ercolini, informando que "denunciaron al señor Cristóbal López en el fuero de instrucción", informó un matutino porteño.



El conductor de ShowMatch se opone a la venta de la empresa al menos hasta que no se le pague la deuda que mantienen con él.



La información se la brindó a Ercolini porque es el magistrado que lo investiga por no pagar 8.000 millones de pesos a la AFIP durante el gobierno de Cristina Kirchner.



Días atrás, Tinelli había exteriorizado su enojo en su cuenta de Twitter cuando lanzó una catarata de tuits por este tema.



"Te dan cheques sin fondos, no te pagan lo firmado y desaparecen. Después aparecen otros nuevos y te extorsionan. En 35 años no vi nada igual", arrancó el conductor.



"Que loco que antes era duramente criticada la venta del Grupo Indalo y ahora, con este fondo OP, prácticamente desconocido, guarden silencio!", agregó Tinelli y enseguida añadió: "La justicia y la AFIP aprobarán la venta de acciones de Indalo a este grupo OP, de unos señores Rosner, Burgio y Dellatorre??".



Posteriormente, el animador escribió: "El fondo OP dice:No te vamos a pagar nada. La compañía es inviable.No nos interesa.O la comprás vos o la concursamos o quebramos.Unos dulces".



Y luego subió una foto de uno de los posibles compradores de Indalo y detalló: "Este señor es Rosner, la cara visible de un fondo no muy conocido,que dicen adquirió sin due diligence, el Grupo Indalo. Alguien lo avala??".