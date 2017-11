Horóscopo correspondiente al jueves 9 de noviembre de 2017

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

- Verá que las cosas están cambiando. Una buena etapa en el amor que le demuestra que sus sospechas eran desacertadas. Sentirá que sus sueños están cerca de concretarse. No se arrepienta De decir lo que realmente siente, será bien oído y comprendido.

Tener en cuenta: decir la verdad.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

- Una esperanzada búsqueda de un nuevo horizonte le arrojará como resultado el comienzo de algo nuevo. Sepa aceptar las opiniones de los demás para poder completar una decisión familiar.

Tener en cuenta: aprender a compartir con amigos las cosas que le pasan.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

- Los sorprenden con noticias alentadoras en lo laboral. Obtiene un buen resultado de algo que estaba esperando. La multiplicidad de sus actividades hace que se sienta muy cansado, trate de disminuir la tensión que le implican.

Tener en cuenta: hacer las cosas en forma tranquila.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

- Día para tomarse un respiro y hacer algo que lo distienda. Espera permanente con respecto a un tema que lo afecta. Debería liberar sus pensamientos y que las cosas se den si tienen que darse. Amor que golpea la puerta una vez más.

Tener en cuenta: aceptar la realidad.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

- Alivio y esperanza en su espíritu. Recupera su estado de ánimo y se reconecta con su esencia haciéndole ver las cosas de manera más alentadora. Luego de una gran lucha interna comprende una respuesta que el destino le ha dado. Noticia laboral que lo alegra.

Tener en cuenta: ser positivo, no alarmista, buscar el optimismo.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

- Impactante novedad en el plano familiar. Una variante en su rutina se la dará un encuentro con alguien que usted conoce. Superaría un inconveniente en el plano laboral si dialoga con la persona indicada.

Tener en cuenta: reconocer no es disminuirse.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

- Ánimo cambiante, trate de respirar antes de responder de mal modo. Mantenga una actitud triunfalista frente a situación poco clara que se presenta en su lugar de trabajo. No tema a las consecuencias luego de decir lo que piensa.

Tener en cuenta: cuando se tiene la razón se debe luchar por ella.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)

- Jornada con energía y ánimos renovados. Comienzo positivo de algo que inicia. Actividades del día que se suceden sin mayores inconvenientes. Una etapa positiva para todo lo que sea reconciliaciones en cualquier plano.

Tener en cuenta: aprovechar las buenas circunstancias.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

- Deseo que se concreta dada su decisión de avanzar en esa situación sentimental. Una buena posibilidad de acercamiento con persona de su interés. Las dificultades que se presenten en el plano laboral lo harán cambiar los planes del día.

Tener en cuenta: practicar la paciencia.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

- A veces hay que tolerar injusticias, hoy podría ocurrir alguna en lo competente a las actividades. Lucha interna por decisión que debe tomar en el plano laboral. Deberíamos entender que las cosas que suceden no siempre dependen de la voluntad de nuestras emociones.

Tener en cuenta: saber de los tiempos que cada cosa tiene, aceptar el final.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

- A flor de piel los sentimiento hacia una persona que comparte su lugar de trabajo. No esquive la oportunidad que hoy tiene de hacer ese planteo, se sorprenderá por la respuesta.

Tener en cuenta: después de todo es bueno decir lo que nos pasa.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

- Actividad y tiempo que no alcanza, trate de organizar la jornada debidamente. Suspende una reunión importante por otra. Los tiempos se aceleran en el plano laboral, trate de estar atento. Aumenta su capacidad intuitiva, trate de aprovecharla y saber usarla.

Tener en cuenta: permitirnos sentir desde la víscera.