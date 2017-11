08/11/2017 - 22:44 | Zonales / Vicente López Vicente López conmemora el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre Herramientas: Compartir: A propósito del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, que se conmemorará el jueves 9 de noviembre, el municipio de Vicente López invita a sumarse a una jornada particular para la donación de sangre, y la posibilidad de regalar vida a quienes lo necesiten. La jornada se llevará a cabo el sábado 11 de noviembre de 10 a 15hs, en la Plaza de los Inmigrantes (Félix de Amador 1537, Olivos).



Los requisitos que pedirá el equipo médico son: presentación de DNI, tener entre 16 y 65 años, tener un buen estado de salud, y no ir en ayunas. Además, vale recordar que los tatuajes de más de un año de antigüedad, y el haber tenido Hepatitis A, no son impedimentos a la hora de donar sangre.



Todo aquel que no pueda acercarse el próximo sábado 11 de noviembre a la Plaza de los Inmigrante, puede donar sangre todos los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10hs, en el Hospital Bernardo Houssay (Hipólito Yrigoyen 1767, Florida).