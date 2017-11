María Kodama recorrió el Delta con el “Paseo de los escritores”

En el marco del programa del Municipio de Tigre, la artista visitó lugares que habitaron e inspiraron a grandes figuras de la literatura. Brindó una charla magistral donde contó las vivencias junto a su esposo, Jorge Luis Borges, y conoció la renovada casa museo Xul Solar en Villa La Ñata.

El Municipio de Tigre organizó la segunda edición del programa “Paseo de los escritores” junto a la prestigiosa artista, María Kodama, quien acompañó el recorrido por diversos lugares del Delta que habitaron e inspiraron a referentes de la literatura. En dicho marco, dio una charla magistral en las que relató vivencias junto a su esposo, Jorge Luis Borges. Asimismo, recorrió las instalaciones de la renovada casa museo de Xul Solar en Villa La Ñata.



Al respecto, el subsecretario de Turismo, Sergio Castro, expresó: “Este programa es una de tantas iniciativas que desarrolla el municipio, impulsado por el intendente Julio Zamora, para poner en valor las islas del Delta, un lugar que inspiró a tantos artistas. Hoy contamos con la presencia especial de María Kodama, lo cual nos enorgullece, y esperamos ansiosamente que se sumen más artistas a esta iniciativa”.



Más de 70 personas realizaron la visita guiada a cargo del Centro de Guías de Tigre y Delta, con la que recorrieron los distintos espacios naturales que sirvieron de musas inspiradoras a exponentes literarios como Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Marcos Sastre y Domingo Faustino Sarmiento.



El evento se llevó a cabo en ”Un lugar en el arroyo”, salón de eventos del Delta. Allí, María Kodama contó a los presentes anécdotas sobre su vida y sus experiencias con Jorge Luis Borges. “Volver a Tigre me trae muchos recuerdos, poder estar en la casa de Xul Solar, me emociona y me invita a descubrir el interés y el amor que él tenía por este lugar que es único y admirable”, señaló la artista.



Y agregó: “Él decía que Tigre era la Venecia salvaje, le encantaba la magia de las islas”. Durante la jornada, habló de sus ideales, de su vida cotidiana y de las obras de Borges, entre ellas “Atlas”, en la cual menciona al Delta como fuente de inspiración. Además, conoció la casa “Xul Solar” y recordó el vínculo de amistad del artista con su esposo.



Cabe destacar que la casa museo “Xul Solar” está abierta al público, sábados y domingos de 12 a 16 hs.



El municipio a través de la Subsecretaría de Turismo, desarrolló otras opciones para que vecinos y visitantes puedan conocer las islas del distrito a través de programas como: “Avistaje de aves”,” Vinos y estrellas”, “Remo a la luz de la luna” y “Fotografía Delta”.



Esta agenda de actividades se desarrollará hasta marzo de 2018 y contempla la opción de alojamiento en distintas hosterías en el Delta. Dicho cronograma estará disponible para reservas y consultas en: http://vivitigre.gov.ar.