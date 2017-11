PJ bonaerense: Espinoza convocó a una cumbre de intendentes y Duhalde denunció que la renovación tiene “cero transparencia”

El presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, convocó para este viernes a una reunión con intendentes con el objetivo de convencerlos para que respalden otro mandato suyo al frente del partido, mientras que el expresidente Eduardo Duhalde apuntó duro contra el proceso de renovación de autoridades, al señalar que tiene “cero transparencia” y que se busca la presentación de “lista única” para dejarlo afuera.

En ese contexto, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, presentó también este miércoles un pedido de reserva de número de lista y color para ir por la presidencia del PJ bonaerense, con la clara intención de pelearle la conducción a Espinoza en las elecciones establecidas para el 17 de diciembre.



El matancero pretende convencer a los jefes comunales para que respalden un nuevo mandato suyo ante la posibilidad de que prospere en la Justicia el pedido de intervención del PJ bonaerense que presentó Duhalde, quien también tiene el deseo de competir por la conducción.



No obstante, trascendió que varios de los intendentes no ven con buenos ojos la continuidad de Espinoza y quieren que haya una verdadera renovación de autoridades partidarias con dirigentes no tan identificados con el kirchnerismo como el matancero.



Se espera que en esta cumbre de Espinoza con intendentes concurran Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Fernando Gray (Esteban Echeverría), entre otros.



Ante esta movida, el expresidente Duhalde denunció que Espinoza busca no dejarlo presentarse con unas elecciones “cerradas”, por lo que reaccionó con una carta en la que cuestionó el proceso electoral del PJ bonaerense.



“Cero participación, cero debate, cero transparencia. Lista Única. Parece una película que ya hemos visto y conocemos su final de nuevo fracaso”, se quejó el exmandatario en la misiva, mediante la cual también señaló que “la metodología elegida para renovación de autoridades cierra toda posibilidad de que esto suceda, alejándose de toda práctica democrática”.



Y agregó: “Se ha elaborado un cronograma destinado a la lista única. Como si huyeran de un demonio, los responsables de ese llamado cierran el camino a la pluralidad. Convocan a elecciones con un padrón que omite a miles y miles de compañeros de toda la vida, e incorpora a miles que ignoran que son afiliados”.



Sin respaldo de intendentes ni de consejeros del PJ bonaerense, Duhalde se presentó la semana pasada en la Justicia y pidió la intervención del partido, aduciendo una “parálisis institucional” e irregularidades en la convocatoria para renovar autoridades.