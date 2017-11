06/11/2017 - 21:05 | Información General / Aplican multas de más de 300 mil pesos a una cadena de supermercados Herramientas: Compartir: La Justicia aplicó una multa de 301 mil pesos a la empresa Inc, administradora de la cadena de supermercados Carrefour, por diversas irregularidades en las instalaciones de los establecimientos. Así lo informó en la página web del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

La medida fue dispuesta por el juez Ladislao Endre, titular del Juzgado número 25 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas, que condenó a la compañía a pagar una multa de $ 301.206.



La sanción fue por más de veinte infracciones en 29 sucursales de Carrefour Express y dos sucursales Carrefour Market en trece barrios de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Caballito, Nuñez y Palermo.



Las infracciones, constatadas en octubre y noviembre de 2016, incluyen no exhibir plano de habilitación, ventilación mecánica y/o instalación electromecánica; disponer residuos diseminados en contenedor ubicado en vía pública fuera del horario legalmente permitido establecido por ley 662 entre otras infracciones.



La justicia constató también que la empresa no exhibió el registro de control de plagas ni certificado de fumigación y por almacenar alimentos en lugar inapropiado y no exhibir al momento de la inspección certificado de aptitud ambiental, ni manifiestos de disposición final de residuos peligrosos, entre otras medidas.



La investigación también constato que la empresa permitió a empleados trabajar sin libreta sanitaria expedida por el GCBA, entre otros incumplimientos, según la información oficial.(NA)