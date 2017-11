Árbitros de primera cerraron un 41,7% de aumento salarial y cobrarán 20.000 pesos por partido dirigido

Árbitros y asistentes de Primera División cerraron un aumento de haberes del 41,7 por ciento, retroactivo a la primera fecha de la Superliga del fútbol argentino, y cobrarán 20.000 pesos por partido dirigido.

Según confirmaron hoy fuentes gremiales a NA, la cifra se acordó en los últimos días en una reunión que mantuvieron el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros, Federico Beligoy.



Más allá de que Guillermo Marconi, titular del SADRA, no participó del cónclave, el incremento regirá también para sus afiliados.



De esta manera, un árbitro de Primera División pasará a cobrar 20.000 pesos por cada partido dirigido, cuando venía percibiendo 12.000.



Además, los jueces de líneas percibirán 8.500 pesos y no 6.000, como era hasta antes de este acuerdo.



Este arreglo es sólo para los árbitros que dirigen en la Superliga, que además perciben un sueldo básico a nivel mensual, aunque ese ítem no será actualizado hasta que se llegue a un entendimiento en la paritaria general con la AFA.



Los de la Primera B Nacional y las categorías inferiores tendrán el aumento en las próximas semanas, cuando se cierre la negociación con la casa madre del fútbol argentino.



Ese porcentaje de aumento, que todavía no se definió, se aplicará sobre el sueldo básico y sobre el extra por cada partido dirigido.



El incremento arreglado se verá reflejado con el sueldo de noviembre que se cobra el diciembre y será retroactivo a la primera fecha, que se disputó entre el 25 y 28 de agosto.



Ésta es la segunda paritaria más elevada, por detrás de los Aeronavegantes de LATAM, que cerraron un 44 por ciento, mientras que la tercera fue la del Sindicato del Seguro, que acordó 35 por ciento.