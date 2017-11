06/11/2017 - 16:30 | Zonales / San Isidro Simulacro de accidente de tránsito con víctimas múltiples en San Isidro Herramientas: Compartir: ver más imágenes Médicos del SAME y del Programa municipal de Servicio de Emergencias Médicas con personal de Defensa Civil, Bomberos y Patrullaje Municipal participaron de la maniobra que tuvo como objetivo perfeccionar las acciones de rescate en tiempo real.

Ante la mirada atenta de los vecinos, durante la mañana de ayer se realizó un simulacro de accidente de tránsito con víctimas múltiples en la avenida Bernabé Márquez y Moreno, en San Isidro.



“Este es el tercer simulacro que realizamos este año en San Isidro para agilizar y perfeccionar las acciones de rescate. Cuando hay un problema es fundamental que todas las áreas funcionen como una. En el caso de accidentes, la precisión y buen trabajo pueden salvar vidas”, sostuvo Walter Pérez, subsecretario de Inspección, Registros Urbanos y Tránsito.



La recreación, que finalizó exitosamente en 50 minutos, simuló una colisión entre un colectivo y un vehículo particular, con un saldo de 15 víctimas con múltiples lesiones, que fueron asistidas de forma inmediata.



“Se combinó el accionar de todas las fuerzas del Municipio en conjunto con el SIES (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias) de La Plata, para trabajar ante esta emergencia con una serie de protocolos que se utilizan para la atención de víctimas múltiples triage (se clasifica a los pacientes de acuerdo a la urgencia)”, explicó el director de Defensa Civil de San Isidro, Alejandro Marchetti.



Durante el simulacro, se utilizaron todos los elementos de trauma requeridos para una colisión como tablas largas y collares. También se debieron usar herramientas neumáticas de corte para liberar a los heridos.



El director de Manejo de Emergencias Sanitarias y Catástrofes de la Provincia de Buenos Aires, Federico Villagrán, afirmó: “El simulacro fue muy satisfactorio, se cumplió con el tiempo estipulado. La idea es poder unificar, en cada uno de los lugares a los distintos sectores que intervienen en la emergencia para así, poder funcionar en forma articulada”.



Y además destacó que el SAME ya opera en 39 Municipios, y que en los próximos meses se sumarán nuevos distritos.



Del evento también participaron integrantes del Grupo de Intervenciones Especiales (SAME GIE) y el SAME de Vicente López.



Los actores del simulacro fueron los alumnos del Curso de Teatro de la Casa de la Juventud de San Isidro.



