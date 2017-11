06/11/2017 - 15:45 | Información General / La familia de Justina Lo Cane informó que “el corazón de Abril no es compatible” con el de la nena Herramientas: Compartir: La familia de Justina Lo Cane, la chica que se encuentra primera en la lista del INCUCAI a la espera de un trasplante, informó esta tarde que el corazón de Abril Bogado, la niña de 12 años que murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un robo en su casa de La Plata, no es compatible con la menor. La familia de Abril Bogado, la niña de 12 años que murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un robo en su casa de La Plata, tuvo la voluntad de donar el corazón de su hija para Justina Lo Cane, la chica que se encuentra primera en la lista del INCUCAI a la espera de un trasplante, pero las condiciones del fallecimiento imposibilitaron que se pudiera donarlo.



La pequeña Abril murió este domingo en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, donde fue trasladada en grave estado tras recibir un disparo en medio de un robo a su familia.



Inmediatamente, la familia de Abril decidió donar el corazón de su hija para Justina, aunque restaba saber si el órgano era compatible con el de la nena que se encuentra primera en la lista del INCUCAI a la espera de un trasplante.



En la tarde del lunes, la familia de Justina informó que el corazón de Abril "no es compatible" con el de su hija.



En un comunicado, la familia informó que "debido al tipo de fallecimiento que tuvo, el corazón de Abril no es compatible con Justina".



"Agradecemos infinitamente a los padres que pensaron en ella y donaron los órganos. La lucha por el corazón de Justina sigue", indicó.



Ezequiel Lo Cane, padre de Justina, destacó el gesto de la familia Abril y dijo: "Es hermoso lo que han hecho esos padres".



"En este momento de dolor y en una situación trágica como la de ellos, que decidieran donar los órganos de su hija, que ha fallecido, es un ejemplo a seguir", señaló.



Para aclarar el tema, las autoridades del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia (CUCAIBA) informaron que la niña que falleció este domingo en La Plata en ocasión de robo no reunía las condiciones necesarias para ser donante de órganos para trasplante.



Por lo tanto, ese Centro salió al cruce de las versiones en contrario que fueron publicadas en algunos medios de comunicación y redes sociales.



El CUCAIBA precisó que el domingo el equipo del Servicio Provincial de Procuración concurrió al Hospital de Niños Sor María Ludovica, donde estaba la niña de 12 años, para su evaluación neurológica.



En ese sentido, los profesionales explicaron que "no se pudo llevar a cabo el protocolo de diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos dada la inestabilidad hemodinámica de la niña, hecho que la llevó a un paro cardiaco irreversible, circunstancia que imposibilita la donación de órganos".



Justina se encuentra internada hace tres meses en la Fundación Favaloro y pasó los últimos dos meses en terapia intensiva.



"Justina está muy débil, está muy deteriorada", indicó su tía el viernes pasado, al referirse al estado de salud de su sobrina.



Abril Bogado murió al recibir un disparo en la cabeza en medio de un robo a su familia cuando regresaba a su casa en en el barrio platense de Ringuelet. Volver