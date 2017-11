06/11/2017 - 19:46 | Deportes / Arsenal y Tigre no se sacaron ventaja: igualaron sin goles en Sarandi Herramientas: Compartir: Arsenal de Sarandí no logró hoy acortar distancias en su lucha por salir de la zona de descenso al igualar sin goles en un apático partido frente a Tigre, que sigue sin poder ganar en la Superliga.

En la continuidad de la octava fecha, si bien tuvieron varias opciones de concretar, la falta de efectividad privó a ambos equipos de quedarse con un triunfo que los haga salir del mal pasar en la temporada.



Arsenal tuvo en Rodrigo Contreras a su jugador más peligroso, que de hecho contó con un tremendo remate que reventó el travesaño al minuto del segundo tiempo.



Después de un sofocón inicial, Tigre también logró manejar la pelota y tener sus chances en el segundo tiempo, pero el arquero Pablo Santillo tuvo una buena tarde en Sarandí y desactivó cada una de ellas.



Con el empate, los del Viaducto dirigidos por Humberto Grondona llegaron a cuatro unidades y siguen en zona de descenso, mientras que el Tigre de Ricardo Caruso Lombardi tiene cinco puntos, producto de la misma cantidad de empates.



Fue Arsenal el que llevó las riendas en el tramo inicial del partido, donde complicó las espaldas de la defensa de Tigre y generó peligro.



Contreras fue el artífice principal de los del Viaducto, aunque falló una situación inmejorable desde el punto de penal, sin marca, pero que definió afuera.



Tigre equilibró de a poco el trámite del encuentro, con una buena gestación de parte de su mediocampo, pero una falta de efectividad preocupante.



Un remate de Menossi y un cabezazo de Bojanich inquietaron el arco defendido por Pablo Santillo, que controló con la vista sin complicaciones.



Como ocurrió en la etapa inicial, fue Arsenal el que salió mejor plantado al complemento y en apenas 40 segundos casi abre el marcador, pero el bombazo de Contreras reventó el travesaño.

De ahí hasta el final, fue Tigre el que iba a mostrar mejores intenciones para buscar la victoria, principalmente de contragolpe.

Passerini -con un tiro cruzado- y Chacana -en un mano a mano con Santillo- demostraron que la puntería no es una de las virtudes de los de Victoria.



En fin, Arsenal y Tigre repartieron sus penas en Sarandí y deberán esperar para dejar atrás la mala racha dentro de la Superliga.



Síntesis:

Arsenal: Pablo Santillo; Leonardo Rolón, Facundo Monteseirín, Facundo Cardozo, Claudio Corvalán; Ramiro Carrera, Germán Ferreyra, Lucas Wilchez, Federico Milo; Rodrigo Contreras y Thiago Mosquito. DT: Humberto Grondona.



Tigre: Federico Crivelli; Maximiliano Caire, Alexis Niz, Gastón Bojanich, Mathías Abero; Lucas Janson, Lucas Menossi, Renzo Spinaci, Jacobo Mansilla; Lucas Passerini y Carlos Luna. DT: Ricardo Caruso Lombardi.



Cambios en el segundo tiempo: 14m Matías Pérez García por Luna (T), 18m Maximiliano Rolón por Milo (A) y Emiliano Purita por Thiago Mosquito (A), 23m Denis Stracqualursi por Janson (T), 32m Sergio Velázquez por Ferreyra (A) y Lucas Chacana por Passerini (T).



Arsenal - Tigre .

Estadio: Julio Humberto Grondona (Arsenal).

Árbitro: Patricio Loustau. Volver