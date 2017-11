04/11/2017 - 9:32 | Policiales / Tigre Quiso quemar la casa de su ex con una bomba molotov y fue detenido en Tigre Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Centro de Operaciones Tigre (COT) acudió al lugar tras el aviso de un vecino por medio del Sistema Alerta Tigre Global. Con las cámaras de seguridad divisó al sospechoso y lo detuvo. Quedó a disposición de la justicia. ver video

En General Pacheco, el Centro de Operaciones Tigre llevo adelante la detención de un hombre que lanzó una bomba molotov a la casa de su ex pareja. La novedad llegó a través del sistema de denuncias silenciosas, Alerta Tigre Global (ATG), que permitió junto a las cámaras de seguridad concretar la aprehensión.



Todo inició con el ingreso de un mensaje de un vecino a la plataforma ATG, en el que explicaba la situación. Por medio del sistema de monitoreo, se visualizó al sujeto en cuestión arrojando la molotov contra la entrada de la vivienda de su ex pareja, para luego darse a la fuga en bicicleta.



Los móviles del COT que patrullaban la zona arribaron con celeridad a la zona de los hechos y, con el soporte visual de las cámaras, lograron localizar al hombre. Posteriormente, fue detenido y trasladado a la dependencia de jurisdicción para ser puesto a disposición de la justicia.



