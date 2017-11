Don Torcuato festejó su día con una gran fiesta familiar en la Plaza Alvear

El municipio conmemoró la fecha con una jornada donde asistieron cientos de familias, entidades de la comunidad, escuelas y artistas. El intendente de Tigre Julio Zamora acompañó la celebración que contó con disertaciones sobre la historia de la localidad, danzas típicas y un cierre musical con Javier Calamaro y la orquesta Infanto Juvenil Baires-Bancalari. ver video





El intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañado de su esposa y directora ejecutiva del Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición (IMASN), Gisela Zamora, compartió el cierre de los festejos del 90º aniversario de Don Torcuato en la Plaza Gral. Alvear junto a cientos de familias vecinas. La celebración incluyó disertaciones y vídeos de sobre la identidad de la localidad, danzas típicas y stands con artesanías y pinturas. El cierre de la jornada estuvo a cargo del músico Javier Calamaro y un concierto de la Orquesta Infanto Juvenil de Biares-Bancalari.



En el día de la localidad, el jefe comunal señaló: "El 3 de noviembre es una jornada especial para los vecinos de Don Torcuato porque festejan su aniversario. Quiero agradecerles a todos los que participaron de las múltiples actividades que se llevaron adelante durante este año, tanto a las instituciones, artistas, hombres y mujeres de nuestra comunidad".



"Esta es una de las cinco plazas que inauguramos en 2017, porque queremos seguir poniendo en valor todos los espacios públicos de la ciudad. Vamos a continuar renovando estos lugares en más barrios de Tigre para que sean lugares de encuentro para toda la familia", culminó Zamora.



La jornada comenzó a media mañana con diferentes actividades entre las que se destacó el descubrimiento de una placa conmemorativa por el 90º aniversario de Don Torcuato, disertaciones a cargo del Instituto Histórico de la localidad y se colocaron ofrendas florales en honor a su fundador el ex presidente argentino, Marcelo Torcuato de Alvear.



Respecto de la jornada, Gisela Zamora expresó: "Es muy especial para toda la comunidad torcuatense. Estamos contentos de acompañar este momento maravilloso junto a artistas locales, la participación del vecino Javier Calamaro y el cierre con la Orquesta Infanto Juvenil de Baires-Bancalari. Estamos felices por estar junto a esta comunidad tan pujante"



El 3 de noviembre de 1927, el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de las Conchas, dictó la ordenanza que aprobaba los planos del pueblo, los nombres de las calles y las donaciones de tierras dedicadas a la iglesia, una plaza pública, una oficina municipal, una escuela, policía y calles. No fue un loteo de tierra, sino la firme voluntad de fundar un pueblo con su centro cívico.



"Vivo en Don Torcuato desde hace 5 años y para mí es muy importante estar en estos 90 años. Tener la posibilidad de cantar para mi pueblo por primera vez es algo muy lindo", sostuvo Javier Calamaro, quien recibió el libro institucional de Tigre de manos del intendente Zamora. Durante su show compartió escenario junto al cantor y vecino, Raúl Leonardo.



El municipio entregó diplomas en reconocimiento a la labor de las distintas organizaciones que participaron de los festejos a lo largo de todo el año. Además, la jornada incluyó diversos stand de artesanías y diversión para los más chicos en la renovada plaza que cuenta con juegos inclusivos.



Gabriela, vecina de la zona, comentó: "Agradecemos el acompañamientos de las autoridades municipales y de las instituciones del barrio. Estoy muy contenta de estar en este momento hermoso para mi localidad. Por su parte Susana, quien reside en Baires, expresó: "Me pareció maravillosa la oportunidad que le dieron a los chicos de la orquesta para expresarse y el show de Calamaro. Hacía rato que no venía para estos lados y me parece que la plaza quedó muy linda".





Estuvieron también presentes durante el aniversario: el concejal Federico Pérez Gaviola; el subsecretario de Cultura, Julián Kopecek; el subsecretario de Deportes, Mariano Lorenzetti; el director ejecutivo del Consejo Económico y Social, Emiliano Mansilla; la delegada de Don Torcuato Este, Mercedes García; el delegado de Don Torcuato Oeste, Alejandro Moyano; miembros de la Comisión del Instituto de Historia de la localidad; demás autoridades municipales, educativas y docentes; representantes de las organizaciones de la sociedad civil; alumnos y vecinos