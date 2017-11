Horóscopo correspondiente al sábado 4 de noviembre de 2017

TAURO(21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

- Una situación interesante en el plano social de la que se desprenderá una nueva e importante amistad. Busca realizar un sueño. Los ánimos positivos le darán una jornada productiva. Sugerencia: el valor del buen humor.



ARIES(21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

- Los logros en el plano emocional los verá hoy al vivir una especie de prueba al tener un encuentro sorpresivo con alguien de su pasado afectivo. La entrega y la solidez en su nuevo proyecto amoroso. Sugerencia: buscar la felicidad.



GEMINIS(22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

- Razona una situación y toma una decisión que lo liberará de varios problemas. No se comprometa si realmente sabe que no va a concurrir a esa cita que la otra persona espera más que usted. Sugerencia: el respeto por el otro.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

- Lo importante en esta jornada de encuentros con familiares sería no tocar temas irritantes. El punto es buscar el equilibrio y tratar de ver en los demás las cosas buenas que tienen. Sugerencia: no juzgar.



LEO(24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

- Logra reencontrarse con una persona que en otro momento lo había movilizado mucho. Trate de recordar que sufrir por amor no es lo mejor que nos pueda pasar. Sugerencia: buscar en donde sabemos que no sufriremos.



VIRGO(24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

- Calma su ansiedad con alguien que se le acerca y le hace comprender cosas que desde usted solo no podía lograr. Sugerencia: Saber que a veces necesitamos de un disparador para comprender las cosas.



LIBRA(24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

- Comienzo de un proyecto que podría ser más que interesante. Trate de insertar sus ideas en cosas que realmente le den un fruto en todos los sentidos. Sugerencia: la combinación perfecta.



ESCORPIO(24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

- Lo que importa en esta jornada es la posibilidad que le ofrecen de divertirse y de liberar un poco sus pensamientos de las tensiones diarias. La energía la manejamos nosotros mismos, no la desperdicie. Sugerencia: no perder la sonrisa por nada.



SAGITARIO(23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

- Su logro sentimental es haber perdido el temor a estar enamorado. Lo que le produce sugestión es el tiempo, trate de comprender que formamos parte del mismo. Sugerencia: aceptar la realidad.



CAPRICORNIO(22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

- No postergue esa reunión laboral, esta fecha podría ser muy favorable para realizarla. Lleve en usted ganas de solucionar los problemas más que de complicarlos aunque el costo sea ceder. Sugerencia: primar la tranquilidad.



PISCIS(20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

- La ocurrencia de salir con amigos será la opción que mejor le resultará en esta jornada en que los ánimos están un poco caídos. Recupérese de las cosas del pasado para poder darle paso al futuro que es hoy. Sugerencia: el tiempo es la primer realidad que tenemos.



ACUARIO(21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

- Sentirá cierta soledad debido a la ausencia de alguien que tiene importancia en su vida familiar. Saber y entender que no estar juntos físicamente no significa estar separados con el corazón. Sugerencia: incorporarse al misterio de la vida.